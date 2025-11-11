小久保玲央ブライアン、日本代表初招集を聞いた瞬間「泣いて喜びました」

日本代表に初招集されたシント＝トロイデンVVのGK小久保玲央ブライアンが現在の心境などを語った。

2026年北中米ワールドカップ（W杯）への準備を進めている日本代表は、10月のインターナショナルマッチウィークでパラグアイ代表と引き分け（2-2）後、ブラジル代表に3-2で勝利。11月には、14日にガーナ代表、そして18日にボリビア代表といずれもホームで対戦する。

昨季にSTVV入りした小久保は2年目の今季も守護神として活躍。ここまでベルギーリーグ14試合に出場してきた中、パルマのGK鈴木彩艶が負傷した影響もあり、日本代表に初招集された。

初めて代表招集を聞いた瞬間、「泣いて喜びました」という小久保は「このタイミングで呼ばれたのはすごく嬉しいです。まずはしっかりと自分のプレーを見せて、国民のために戦いたい」と意気込み。練習からチャンスを掴むために全力でプレーする姿勢を強調した。

「チームでもいいプレーができているので、落ち着いて、出れるチャンスを得るために練習から見せていきたいです」

「自分的にもサプライズでした。まずは全力を出すこと。いつか先の、ワールドカップにもつながるかなと思います。いつでも（呼ばれる）準備はできていました。このタイミングで初招集されたのは大きいです。出場できる可能性もあるので、出たら100％を出したいですね」