ガーナサッカー協会は11日、11月のインターナショナルマッチウィークに臨む代表メンバーを発表した。

既に2026年北中米ワールドカップ（W杯）出場を決めているガーナは、11月14日に日本代表戦、同18日に韓国代表といずれもアウェーで対戦する。

この試合に向けて、今季のプレミアリーグ11試合で6ゴール・3アシストを記録するなどメガクラブも注目しているボーンマスFWアントワーヌ・セメンヨや、南野拓実の同僚でもあるモナコDFモハメド・サリスらを招集した。

一方で、主力であるモハメド・クドゥスやトーマス・パーティ、ジョルダン・アイェウらは負傷の影響で招集外となっている。ガーナ代表メンバーは以下のとおり。

▽GK

ジョセフ・アナン(セント・パトリックス・アスレティック)

ベンジャミン・アサレ(ハーツ・オブ・オーク)

ローレンス・アティ・ジギ(ザンクト・ガレン)

▽DF

デリック・ケーン（ウニオン・ベルリン）

モハメド・サリス(モナコ)

ジェローム・オポク(バシャクシェヒル)

エベネゼル・アナン(サンテティエンヌ)

ジョナス・アジェティ(バーゼル)

コジョ・ペプラー・オポン(ニース)

カレブ・イレンキー(ノアシェラン)

アリドゥ・セイドゥ(レンヌ)

ギデオン・メンサー(オセール)

▽MF

アブ・フランシス（トゥールーズ）

クワシ・シボ(オビエド)

プリンス・オウス(メデアマ)

ディーン・スレマナ（アタランタ）

クリストファー・ボンス・バー（アル・カーディシーヤ）

▽FW

ケルヴィン・ヌクルマー（メデアマ）

ブランドン・トーマス＝アサンテ(コヴェントリー)

プリンス・オセイ・オウス（モントリオール）

アントワーヌ・セメンヨ(ボーンマス)

プリンス・クワベナ・アドゥ（ヴィクトリア・プルゼニ）