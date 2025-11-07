アモリム監督が名門復活へ意欲…C・ロナウドの批判「少し過去のことは忘れよう」

マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）のルベン・アモリム監督が、かつて同クラブに在籍したFWクリスティアーノ・ロナウドの発言に反応した。

英国人ジャーナリストのピアーズ・モーガン氏とのインタビューで、「彼（アモリム監督）はベストを尽くしている」としつつも、「どうするつもりだ？奇跡？奇跡なんてありえない」と名門復活については懐疑的な見解を示していたロナウド。「私はあのクラブを愛している。だが、我々は正直に言って『彼らは良い道を歩んでいない』と言わざるを得ない」と否定的な意見を口にしていた。

世界的スターであるロナウドの発言を受けて、プレミアリーグ第11節のトッテナム戦を前に記者会見に臨んだ指揮官は「彼（ロナウド）は、自分の発言すべてが大きな影響力を持つことを知っている」とコメントを続けた。

「我々はクラブとして過去に多くの過ちを犯してきたことを認識している。そしてそれを変えようと努力しているんだ」

「過去に何が起こったかに焦点を当てないようにしよう。多くのことを変えている。組織構造、選手の行動様式など。私たちは向上している。少し過去のことは忘れよう」

昨季はプレミアリーグを15位でフィニッシュする大不振に陥りながらも、現在は8位につけているユナイテッド。直近4試合の内3試合は勝利を収めている。