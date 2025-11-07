イングランド遠征に臨むU-22日本代表メンバーが発表！大岩剛監督の下で本格始動

日本サッカー協会（JFA）は7日、11月のイングランド遠征に臨むU-22日本男子代表のメンバーを発表した。
大岩剛監督率いるU-22日本代表は、11月14日にイングランドのドンカスターで、U-20イングランド代表と国際親善で対戦。また11月17日にはイングランド・プレミアリーグ所属のAFCボーンマスとトレーニングマッチを行う。
船越優蔵監督の下で戦ったU-20ワールドカップメンバーからは、12人が招集。来年の1月に行われるAFCU23アジアカップサウジアラビア2026に向けた貴重な機会となる。
なお、U-22日本代表は11月9日に日本を発つ。
▼U-22日本代表メンバー
▼GK
12 ⼩林将天（FC東京/J1）
1 ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス/J1）
23 荒木琉偉（ガンバ大阪/J1）
▼DF
26 小泉佳絃（明治大）
5 市原吏音（RB大宮アルディージャ/J2）
21 髙橋仁胡（セレッソ大阪/J2）
2 梅木怜（FC今治/J2）
24 喜多壱也（レアル・ソシエダ/スペイン）
3 小杉啓太（ユールゴーデン/スウェーデン）
4 永野修都（ガイナーレ鳥取/J3）
22 ⼟屋櫂⼤（川崎フロンターレ/J1）
15 森壮一朗（名古屋グランパス/J1）
▼MF
8 大関友翔（川崎フロンターレ/J1）
6 保田堅心（ヘンク/ベルギー）
7 石渡ネルソン（いわきFC/J2）
14 石井久継（湘南ベルマーレ/J1）
16 嶋本悠⼤（清水エスパルス/J1）
10 川合徳孟（ジュビロ磐田/J2）
▼FW
18 齋藤俊輔（水戸ホーリーホック/J2）
25 永田滉太朗（FCポルト/ポルトガル）
11 横山夢樹（FC今治/J2）
9 道脇豊（SKベフェレン/ベルギー）
13 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ/J1）
20 山口太陽（FC東京/J1）
19 徳田誉（鹿島アントラーズ/J1）
17 新川志⾳（サガン鳥栖U-18）