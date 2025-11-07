クラブ初の平均入場者数3万人到達へ！G大阪が最終節で「THANK YOU価格」でチケット販売！

J1ガンバ大阪が「GAMBA BIG THANKS FESTA」を開催する。

12月6日に行われるJ1第38節東京ヴェルディ戦にて、今季のJ1最終節を迎えるG大阪は「GAMBA BIG THANKS FESTA」を開催。ファン・サポーター、そして2015年の竣工以来、クラブと共に歩んできたパナソニックスタジアム吹田の10周年を迎える節目の年に感謝の気持ちを込めて、この試合限定で、チケットを特別に“THANK YOU 価格”として販売する。

また、G大阪では今シーズンこれまでのJ1ホームゲーム17試合の入場者数がクラブとして初めて50万人を突破し、平均入場者数2万9518人を記録している。クラブ史上初となる平均入場者数3万人到達が目前に迫っている中、この“平均3万人”を、選手・スタッフ・サポーターが一体となって達成したいという想いから、「THANK YOU 価格」でのチケット販売を決定した。

▼「THANK YOU 価格」チケット販売 概要

■対象試合:12/6(土)明治安田 J1 リーグ 第 38 節 東京ヴェルディ戦 14:00 キックオフ

■内容:対象席種を特別価格「THANK YOU 価格」にて販売。カテゴリー1・カテゴリー2・カテゴリー3 は 3,900 円、カテゴリー4・カテゴリー5・カテゴリー6 は大人 390 円 OFF、小中高生390円にて販売。その他席種も全席種が対象となり、この試合だけの特別価格となる。

▼チケット販売スケジュール

■ファンクラブ先行販売:10/25(土)10:00〜10/31(金)23:59

■一般販売:11/1(土)10:00〜

■ホームゲーム招待券利用開始:10/25(土)10:00〜

※ビジター自由席はダイナミックプライシング対象。

※ファンクラブ先行販売価格(通常前売の 10%OFF)より特別価格が上回る場合、ファンクラブ先行販売期間は通常のファンクラブ先行販売価格での販売(ビジター自由席を除く)。