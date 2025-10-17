(C)Lemino(C)Lemino
「Leminoプレミアム」が欧州最高峰のUEFAチャンピオンズリーグを配信決定！22日より選りすぐりの試合をお届け

【欧州・海外サッカー ニュース】「Leminoプレミアム」において、2025年10月22日（水）よりUEFAチャンピオンズリーグ（CL）を配信される。

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は17日、「Leminoプレミアム」において、2025年10月22日（水）よりUEFAチャンピオンズリーグ（CL）を配信すると発表した。

ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の「Leminoプレミアム」において配信が決定したCL。昨年の覇者であるパリ・サンジェルマンを始め、リヴァプールやバルセロナ、バイエルン・ミュンヘン、ナポリといった欧州各国の王者に加え、マンチェスター・シティやレアル・マドリー、インテル、レヴァークーゼンら名門が最強の称号を目指して激突。

遠藤航や南野拓実、堂安律ら多くの日本人選手もこの大舞台に名を連ねている。

Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00からお届け。

また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信する。

【配信概要】

■タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ

■配信日：2025年10月22日（水）～（予定）

■配信時間：日本時間の試合開催当日24:00～

■配信試合：

リーグフェーズ　Matchday毎に2試合/18試合

※Matchday3のみ3試合/18試合

※Matchday1～2はアーカイブとしてMatchday毎に3試合/18試合

プレーオフ　　　Matchday毎に2試合/8試合

ベスト16  　　　Matchday毎に1試合/8試合

ベスト8 　　　　Matchday毎に1試合/4試合

ベスト4 　　　　Matchday毎に1試合/2試合

決勝　　　　　　1試合

■配信形態：Leminoプレミアム

【配信試合】

＜リーグフェーズMatchday3＞

2025年10月22日（水）24:00～　アーセナル VS アトレティコ・マドリー

2025年10月23日（木）24:00～　モナコ VS トッテナム・ホットスパー

2025年10月23日（木）24:00～　フランクフルト VS リヴァプール

＜リーグフェーズMatchday4＞

2025年11月5日（水）24:00～　リヴァプール VS レアル・マドリー

2025年11月5日（水）24:00～　パリ・サンジェルマン VS バイエルン

＜リーグフェーズMatchday5＞

2025年11月26日（水）24:00～　チェルシー VS バルセロナ

2025年11月27日（木）24:00～　アーセナル VS バイエルン

＜リーグフェーズMatchday6＞

2025年12月10日（水）24:00～　バルセロナ VS フランクフルト

2025年12月11日（木）24:00～　レアル・マドリー VS マンチェスター・シティ

