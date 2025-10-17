「Leminoプレミアム」が欧州最高峰のUEFAチャンピオンズリーグを配信決定！22日より選りすぐりの試合をお届け

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は17日、「Leminoプレミアム」において、2025年10月22日（水）よりUEFAチャンピオンズリーグ（CL）を配信すると発表した。
ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の「Leminoプレミアム」において配信が決定したCL。昨年の覇者であるパリ・サンジェルマンを始め、リヴァプールやバルセロナ、バイエルン・ミュンヘン、ナポリといった欧州各国の王者に加え、マンチェスター・シティやレアル・マドリー、インテル、レヴァークーゼンら名門が最強の称号を目指して激突。
遠藤航や南野拓実、堂安律ら多くの日本人選手もこの大舞台に名を連ねている。
Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00からお届け。
また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信する。
【配信概要】
■タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ
■配信日：2025年10月22日（水）～（予定）
■配信時間：日本時間の試合開催当日24:00～
■配信試合：
リーグフェーズ Matchday毎に2試合/18試合
※Matchday3のみ3試合/18試合
※Matchday1～2はアーカイブとしてMatchday毎に3試合/18試合
プレーオフ Matchday毎に2試合/8試合
ベスト16 Matchday毎に1試合/8試合
ベスト8 Matchday毎に1試合/4試合
ベスト4 Matchday毎に1試合/2試合
決勝 1試合
■配信形態：Leminoプレミアム
【配信試合】
＜リーグフェーズMatchday3＞
2025年10月22日（水）24:00～ アーセナル VS アトレティコ・マドリー
2025年10月23日（木）24:00～ モナコ VS トッテナム・ホットスパー
2025年10月23日（木）24:00～ フランクフルト VS リヴァプール
＜リーグフェーズMatchday4＞
2025年11月5日（水）24:00～ リヴァプール VS レアル・マドリー
2025年11月5日（水）24:00～ パリ・サンジェルマン VS バイエルン
＜リーグフェーズMatchday5＞
2025年11月26日（水）24:00～ チェルシー VS バルセロナ
2025年11月27日（木）24:00～ アーセナル VS バイエルン
＜リーグフェーズMatchday6＞
2025年12月10日（水）24:00～ バルセロナ VS フランクフルト
2025年12月11日（木）24:00～ レアル・マドリー VS マンチェスター・シティ