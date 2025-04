「スタッド・ランス ジャパンツアー2025」の開催が決定！7月30日に柏レイソルと、8月2日にG大阪と対戦！

【国内サッカー・Jリーグ ニュース】「スタッド・ランス ジャパンツアー2025」が昨年に引き続き開催される。

株式会社ヤスダグループは、「スタッド・ランス ジャパンツアー2025」を昨年に引き続き開催することを発表した。

7月30日(水)には三協フロンテア柏スタジアムで「スタッド・ランス vs 柏レイソル」を、8月2日(土)にはパナソニックスタジアム吹田で「スタッド・ランス vs ガンバ大阪presented by パラカ」の親善試合を行う。

なお観戦チケットは、チケットボード(ticketboard)を通じて販売。株式会社ヤスダグループは本活動をはじめとする事業を通じて、「子どもが夢を持つきっかけを創出する」の実現を目指している。

リーグ・アンのスタッド・ランスは、日本代表MF伊東純也やFW中村敬斗、DF関根大輝が所属しています。ジャパンツアーは、昨年に引き続き2度目となる。

<大会概要>

大会名称 スタッド・ランスジャパンツアー2025

英表記: Stade de Reims Japan Tour 2025

■「スタッド・ランス vs 柏レイソル」試合概要

対戦カード スタッド・ランス vs 柏レイソル

試合日時 7 月 30 日(水) 19:00 キックオフ予定

試合会場 三協フロンテア柏スタジアム

■「スタッド・ランス vs ガンバ大阪 presented by パラカ」試合概要

試合内容 スタッド・ランス vs ガンバ大阪 presented by パラカ

試合日時 8 月 2 日(土) 19:00 キックオフ予定

試合会場 パナソニック スタジアム 吹田

チケット販売について:

4 月 11 日(金) 12:00~4 月 20 日(日)23:59 ガンバ大阪ファンクラブ先行販売

4 月 14 日(月) 18:00~5 月 6 日(火・祝)23:59 ガンバ大阪オフィシャルサイト先行販売