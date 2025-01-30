ABEMAがレジェンドの祭典「Chinese New Year Cup」を国内独占無料生中継！世界選抜と香港選抜が対戦

【欧州・海外サッカー ニュース】「ABEMA（アベマ）」は、香港にて開催される『FWD Insurance Chinese New Year Cup 2025 世界選抜vs香港選抜』を、2月1日の夜8時30分より国内独占無料生中継することを発表した。

「ABEMA（アベマ）」は、香港にて開催されるサッカーの国際大会『FWD Insurance Chinese New Year Cup 2025 世界選抜vs香港選抜』を、2月1日（土）の夜8時30分より国内独占無料生中継することを発表した。

「Chinese New Year Cup」とは、1908年より香港で毎年開催されるサッカーの国際大会だ。今回「ABEMA」にて無料生中継する『FWD Insurance Chinese New Year Cup 2025 世界選抜vs香港選抜』では、元ブラジル代表のカカや元スペイン代表のダビド・シルバ、元ベルギー代表のエデン・アザールなど世界各国のレジェンドを擁する世界選抜と香港選抜が対戦。さらに、日本からは本田圭佑が世界選抜の一員として参加が決定した。

また、「ABEMA」中継では、今月23日に引退会見を開いた柿谷曜一朗氏がゲスト解説として「ABEMA」に初登場し、同じく解説を務める槙野智章氏と共演。2006年のプロデビューを機に、セレッソ大阪、徳島ヴォルティス、FCバーゼル（スイス1部リーグ）、名古屋グランパスと4つのクラブを渡り歩いた“ジーニアス”柿谷曜一朗氏の初解説に注目が集まる。

以下に続く

■柿谷氏コメント一部

「引退後の初解説となりますが、まさかこんな豪華なメンバーで行われる試合の解説をさせてもらえるとは思っていなかったので緊張しています。小さい頃から憧れていた選手を見ながら解説するのは難しいとは思いますが、槙野さんもいらっしゃるのでとても心強いです。新参者ですがどうぞよろしくお願いします！！」

■『FWD Insurance Chinese New Year Cup 2025 世界選抜vs香港選抜』世界選抜メンバー

▼GK

ペトル・ツェフ（元チェコ代表）

デビッド・ジェームズ（元イングランド代表）

▼DF

カフー（元ブラジル代表）

ルシオ（元ブラジル代表）

ネマニャ・ヴィディッチ（元セルビア代表）

バカリ・サニャ（元フランス代表）

ガリー・ケイヒル（元イングランド代表）

アシュリー・コール（元イングランド代表）

▼MF

ライアン・ギグス（元ウェールズ代表）

エデン・アザール（元ベルギー代表）

ポール・スコールズ（元イングランド代表）

ルイス・ガルシア（元スペイン代表）

ダビド・シルバ（元スペイン代表）

カカ（元ブラジル代表）

本田圭佑（元日本代表）

▼FW

ディエゴ・フォルラン（元ウルグアイ代表）

ジブリル・シセ（元フランス代表）

リバウド（元ブラジル代表）

■ABEMA 『FWD Insurance Chinese New Year Cup 2025 世界選抜vs香港選抜』 放送概要

日時：2025年2月1日（土）よる8時30分～ ※よる9時キックオフ

出演

ゲスト解説：柿谷曜一朗

解説：槙野智章

実況：野村明弘