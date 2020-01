2019年のアフリカ年間最優秀選手はマネ！ベストイレブンは豪華な顔ぶれ

CAF(アフリカサッカー連盟)は7日に年間表彰式を開催し、最優秀選手はリヴァプールのサディオ・マネとなった。

マネは2019年、リヴァプールでチャンピオンズリーグ制覇を達成。また、2019-20シーズンはプレミアリーグで好調なスタートを切ることに成功し、2位に13ポイントを付けて首位を快走。マネは11ゴールを挙げて、チームの得点源として活躍を見せている。

そんなマネだが、今回が初受賞に。2017年と2018年は2位、2016年は3位で、ついに1位に輝くこととなった。なお、昨年はリヴァプールのモハメド・サラーが受賞していた。

また、アフリカ選手による年間最優秀ゴールはアルジェリア代表のリヤド・マフレズのFKに。年間最優秀若手選手はドルトムントのアクラフ・ハキミとなり、ベストイレブンは以下の通りとなった。

