フェニックスバトル1000万円トーナメントの組み合わせ・試合日程は？

ボクシング興行「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 146(フェニックスバトル146)」で、スーパーフェザー級1,000万トーナメントなどが行われる。
本記事では、スーパーフェザー級1,000万トーナメントの組み合わせや開催日程、視聴方法を紹介する。
S・フェザー級1,000万トーナメントの概要・開催日程
「フェニックスバトル・スーパーフェザー級1,000万円トーナメント」では、優勝賞金1,000万円を懸けて計15選手が激突。元日本フェザー級王者の松本圭佑や日本1位・砂川隆祐、日本フェザー級7位・亀田京之介ら実力者が集結し、火花を散らす。
1,000万トーナメントは、約1年間をかけて各地で開催される。7試合が行われる1回戦は2025年11月27日に開幕し、2026年2月まで実施。その後、2026年5月にシードの松本圭佑を加えて準々決勝4試合、2026年8月に準決勝2試合、そして2026年12月に決勝が行われる予定だ。
- 1回戦：2025年11月27日、2026年1月30日、2026年2月19日
- 準々決勝：2026年5月予定
- 準決勝：2026年8月予定
- 決勝：2026年12月予定
S・フェザー級1,000万トーナメントの組み合わせ・対戦カード
S・フェザー級1,000万トーナメントは、1発勝負のトーナメント形式で開催。欠場者が出た場合のリザーバーとして、新井志道(黒崎)と安村綺麗(泉北)が選ばれている。
なお、開幕戦となる日本1位・砂川隆祐(沖縄)vs2位・それいけ太一(KG大和)は、2025年11月27日(木)に後楽園ホール(東京)で開催される「フェニックスバトル146」内で実施予定だ。
|ラウンド
|試合日
|対戦カード
|1回戦①
|2025年11月27日
|日本1位・砂川隆祐(沖縄) vs 2位・それいけ太一(KG大和)
|1回戦②
|2026年1月30日
|日本5位・大谷新星(真正) vs 6位・木谷陸(KG大和)
|1回戦③
|2026年2月19日
|日本7位・渡邊海(ライオンズ) vs フェザー級7位・亀田京之介(MR)
|1回戦④
|2026年2月19日
|日本3位・木村蓮太朗(駿河男児) vs 13位・石井龍誠(金子)
|1回戦⑤
|2026年2月19日
|日本8位・龍王(角海老宝石) vs 岩崎一輝(勝輝)
|1回戦⑥
|2026年2月19日
|日本9位・福井寛太(石田) vs 向山太尊(DANGAN)
|1回戦⑦
|2026年2月19日
|日本14位・英豪(緑) vs 牛島龍吾(八王子中屋)
|準々決勝⑧
|2026年5月予定
|松本圭佑(大橋) vs ⑤の勝者
|準々決勝⑨
|2026年5月予定
|⑥の勝者 vs ②の勝者
|準々決勝⑩
|2026年5月予定
|④の勝者 vs ①の勝者
|準々決勝⑪
|2026年5月予定
|⑦の勝者 vs ③の勝者
|準決勝⑫
|2026年8月予定
|⑧の勝者 vs ⑨の勝者
|準決勝⑬
|2026年8月予定
|⑩の勝者 vs ⑪の勝者
|決勝
|2026年12月予定
|⑫の勝者 vs ⑬の準決勝勝者
S・フェザー級1,000万トーナメント開幕戦の視聴方法は？
前述の通り、1,000万トーナメントの開幕戦は2025年11月27日(木)の「フェニックスバトル146」で開催。同イベントでは、他にもOPBF東洋太平洋スーパーウェルター級タイトルマッチのワチュク・ナァツvs緑川創、日本スーパーフェザー級タイトルマッチの奈良井翼vs梶野翔太などが行われる。
「フェニックスバトル146」は、ネット『Leminoプレミアム』での独占ライブ配信を予定。ライブ配信開始時刻は2025年11月27日(木)17:55に予定されており、アーカイブ配信は025年11月27日(木)23:00から視聴可能となる。
大会は月額990円(税込)の有料プラン『Leminoプレミアム』のみでの配信だが、『Leminoプレミアム』では31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中も「フェニックスバトル146」など対象作品の視聴が可能。その他にも、映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて無料で見放題となる。
Leminoの無料トライアル登録手順
【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス
「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ
【手順02】dアカウントでログイン
Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。
【手順03】決済情報(クレジット)を入力
無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！
※本作品の配信情報は2025年11月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。