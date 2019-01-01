10月のEURO予選スペイン代表が発表…3選手が初代表、16歳ファティはU－21にも招集されず
スペインサッカー連盟（RFEF）は現地時間4日、EURO2020欧州予選、ノルウェー戦（12日）とスウェーデン戦（15日）に向けたメンバーを発表した。
今回は所属クラブで好調を維持しているFWジェラール・モレノや、セルヒオ・レギロン、パウ・トーレスなどが初招集。また、ベテランのラウール・アルビオルも約1年ぶりの代表復帰を果たしている。
また、スペインサッカー連盟は10日にドイツ戦、15日にモンテネグロ戦を予定しているU－21スペイン代表のメンバーも併せて発表。
この中には注目されていたバルセロナの16歳アンス・ファティは選ばれなかったが、メンバー発表に伴う公式画像ではU－21スペイン代表指揮官ルイス・デ・ラ・フエンテとFWの間に1選手分空白を設けており、ファティ招集のうわさに含みを持たせた形になっている。
EURO予選2連戦に向けたスペインフル代表メンバーは以下のとおり。
■GK
ダビド・デ・ヘア（マンチェスター・ユナイテッド）
ケパ・アリサバラガ（チェルシー）
パウ・ロペス（ローマ）
■DF
ダニエル・カルバハル（レアル・マドリー）
セルヒオ・レギロン（セビージャ）
パウ・トーレス（ビジャレアル）
セルヒオ・ラモス（レアル・マドリー）
ファン・ベルナト（パリ・サンジェルマン）
ラウール・アルビオル（ビジャレアル）
イニゴ・マルティネス（ビジャレアル）
ヘスス・ナバス（セビージャ）
ディエゴ・ジョレンテ（レアル・ソシエダ）
■MF
サンティ・カソルラ（ビジャレアル）
セルジ・ブスケツ（バルセロナ）
ファビアン・ルイス（ナポリ）
チアゴ・アルカンタラ（バイエルン）
ダニ・セバージョス（アーセナル）
サウール・ニゲス（アトレティコ・マドリー）
ロドリ（マンチェスター・シティ）
ルイス・アルベルト（ラツィオ）
■FW
ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
ジェラール・モレノ（ビジャレアル）
パブロ・サラビア（パリ・サンジェルマン）
ロドリゴ・モレノ（バレンシア）
Finaliza la comparecencia ante los medios de Robert Moreno y Luis de la Fuente.— Seleccion Espanola de Futbol (@SeFutbol) October 4, 2019
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