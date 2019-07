1位は驚愕の73億円！中国移籍史上“最も高価な選手”は？AFCが移籍金トップ10を発表

AFC(アジアサッカー連盟)が9日、公式ツイッター(@TheAFCCL)を更新し、中国の移籍金ランキングを投稿。驚愕の移籍金がズラリと並んだ。

AFCによると、中国行きにあたり最も移籍金が発生した選手は、2017年にチェルシーから上海上港に加入したオスカルの6000万ユーロ(約73億円)だという。次点にはオスカルと同じく上海上港に所属するフッキの5580万ユーロ(約68億円)となった。

3位は16年にウクライナのシャフタールから江蘇蘇寧に加入したアレックス・テイシェイラの5000万ユーロ(約61億円)、4位にはアトレティコ・マドリーから広州恒大へ移籍したジャクソン・マルティネスの4200万ユーロ(約51億円)が続いた。

また、8日にウェスト・ハムから上海上港入りが決定したマルコ・アルナウトヴィッチは、移籍金2500万ユーロ(約30億円)で中国歴代移籍金ランクでは9位にランクインしている。

AFCが公式ツイッターに投稿した中国移籍金ランキングは以下の通り。

1.オスカル 6000万ユーロ(約73億円)

[チェルシー→上海上港/2017年]

2.フッキ 5580万ユーロ(約68億円)

[ゼニト→上海上港/2016年]

3.アレックス・テイシェイラ 5000万ユーロ(約61億円)

[シャフタール→江蘇蘇寧/2016年]

4.ジャクソン・マルティネス 4200万ユーロ(約51億円)

[アトレティコ・マドリー→広州恒大/2016年]

5.パウリーニョ 4200万ユーロ(約51億円)

[バルセロナ→広州恒大/2015年]

6.セドリック・バカンブ 4000万ユーロ(約48億円)

[ビジャレアル→北京国安/2018年]

7.アントニー・モデスト 2900万ユーロ(約35億円)

[ケルン→天津権健/2017年]

8.ラミレス 2800万ユーロ(約34億円)

[チェルシー→江蘇蘇寧/2016年]

9.マルコ・アルナウトヴィッチ 2500万ユーロ(約30億円)

[ウェスト・ハム→上海上港/2019年]

10.オディオン・イガロ 2330万ユーロ(約28億円)

[ワトフォード→長春亜泰/2017年]

※現在のレートで換算

Oscar on top of the list. And Marko Arnautovic ranks 9th! ✌🏼 pic.twitter.com/7vgeHu5PTH