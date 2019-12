驚愕ジャンプヘッドで話題のC・ロナウド、テニス界の名手ジョコビッチに跳躍のコツを伝授

セリエAがクリスマス休暇に入り、各選手は年末年始のオフ期間を満喫している一方で、ユヴェントスのクリスティアーノ・ロナウドは他競技のビッグネームと合同トレーニングを行っているようだ。

現地時間27日、C・ロナウドは自身のSNSでトレーニングの様子を公開。現在世界ランキング2位、テニスの4大大会、グランドスラムを16度制しているノバク・ジョコビッチ(セルビア)に跳躍を教示するというものだった。この2人は以前から交流があり、C・ロナウドがジョコビッチの試合を観戦する姿もコートサイドでキャッチされていた。

「僕の友達、ジョコビッチに跳躍のコツを教えている。一緒にトレーニングすることができて良かった。楽しかったよ!」

SNSでCR7のメッセージを受け、ジョコビッチも「彼から学ぶことができて嬉しいよ。ありがとう!彼以上の名手はいないからね」とリプライを返している。

動画の内容は、トレーニングマシンの高い位置に張られたロープに、助走からジャンプして頭で触れるというもの。C・ロナウドに負けず劣らず、ジョコビッチも超人的なジャンプ力を見せつけている。

18日に行われたセリエA第17節、サンプドリアvsユヴェントスの一戦で、C・ロナウドが驚異的なジャンプ力を生かし、打点の高いヘディング弾を決めた。この跳躍は動画や連続写真でも話題となり、改めてそのフィジカルの高さに話題が集中した。一部メディアによると、C・ロナウドのヘディングでの最高到達点は256センチに達したとの報道も。

サッカー界現代最高の名手が見せた驚異的なジャンプは、テニス界のトッププレーヤーであるジョコビッチが教えを請うほど、驚愕のものだったようだ。

