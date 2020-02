鎌田・長谷部所属フランクフルトは勝ち抜けばバーゼルと!ELラウンド16組み合わせが決定

ヨーロッパリーグ(EL)は28日、ラウンド16の組み合わせ抽選会が行われた。

チャンピオンズリーグ(CL)に次ぐ、欧州クラブコンペティションであるEL。優勝すれば来季のCL出場権が獲得できることもあり、年々レベルは上がっている。

今季のラウンド32では、昨季ファイナリストのアーセナルや、昨季躍進を果たしたアヤックスが敗退するなど波乱もあったが、マンチェスター・ユナイテッドやインテルといった強豪は順当に勝ち抜けを決めた。

その他のチーム

そして行われたラウンド16の組み合わせ抽選会で、マンチェスター・UはLASKとの対戦が決定。インテルはヘタフェ、ローマはセビージャとの対戦となった。

長谷部誠と鎌田大地が所属するフランクフルトは、ラウンド32のザルツブルクとのセカンドレグが嵐の影響で欧州時間28日18時に延期となっている。勝ち上がったチームは、ラウンド16でバーゼルと対戦することに決定。なお、フランクフルトはホームでのファーストレグを4-1で制している。

昨季はプレミアリーグのクラブ同士が決勝戦で相まみえたEL。2019-20シーズンにグダニスクでトロフィーを掲げるのは、どのクラブになるのだろうか。

以下、ラウンド16組み合わせ。

バシャクシェヒル vs コペンハーゲン

オリンピアコス vs ウォルバーハンプトン

レンジャーズ vs レヴァークーゼン

ヴォルフスブルク vs シャフタール・ドネツク

インテル vs ヘタフェ

セビージャ vs ローマ

フランクフルト/ザルツブルク vs バーゼル

LASK vs マンチェスター・U

