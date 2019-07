重傷のアセンシオ、「困難」を認めつつも歩みを止めず「チャレンジが始まる」

左膝前十字靭帯断裂、及び半月板損傷という重傷を負ったレアル・マドリーMFマルコ・アセンシオが、心配するファンにメッセージを送った。自身Twitterアカウント(@marcoasensio10)を通じて伝えている。

レギュラーとしての地位こそ確立していないものの、強烈な左足のキックやここぞという場面での勝負強さを武器に、アセンシオはサンティアゴ・ベルナベウで大きな愛情を受け取っている。

しかし先日、インターナショナル・チャンピオンズカップ(ICC)のアーセナル戦に途中出場した際に左膝を負傷。後日、クラブにより重傷であることが発表され、スペイン『マルカ』などは最低9カ月の離脱と報じた。

そして、負傷後に初めてTwitterを更新したアセンシオは、以下のように胸中を明かしている。

「僕は最後の1つのごく小さな細部であっても詰めて、心機一転して今シーズンをスタートさせていた。すべてのマドリーのファンや僕にとって素晴らしいシーズンになるようにね」

「人生の最高点で不運なことに思わぬ打撃を受け、突然すべてが変わる可能性はあるものだ。ここ数日のすべてを受け入れることは困難だけど、僕の人生のなかでもう1つの個人的なチャレンジが始まることになる。今シーズンが素晴らしいものになると、僕はまだ信じているよ」

「みんなのメッセージとサポート、愛情を示す振る舞いは、僕がこの挑戦に立ち向かううえで心強いものだ。君たちのサポートに心から感謝するよ。近いうちに会おう」

MFエデン・アザールやFWルカ・ヨヴィッチら実績十分なスター選手たちを続々と補強しているレアル・マドリー。大きく出遅れることになるアセンシオは、困難を乗り越えることができるのだろうか。

Your messages of support and loving gestures give me even more strength to face this challenge.

Heartfelt thanks to all of you for your support.

See you soon ⚽. pic.twitter.com/890yEGbJfK