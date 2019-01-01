【速報】優勝＆残留争いの行方は？J1第33節をリアルタイム速報！
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明治安田生命J1リーグ第33節が24日に開催。各地で全9試合が行われる。『Goal』では注目の優勝争い、残留争いの行方を速報する。
■J1第33節 対戦カード ※リアルタイム更新中！
11月30日（土）
14:00 仙台 1-0 大分（ユアスタ）
14:00 鹿島 0-2 神戸（カシマ）
14:00 FC東京 0-0 浦和（味スタ）
14:00 川崎F 0-1 横浜FM（等々力）
14:00 湘南 1-0 広島（BMWス）
14:00 磐田 1-0 名古屋（ヤマハ）
14:00 G大阪 2-0 松本（パナスタ）
14:00 C大阪 0-1 清水（ヤンマー）
14:00 鳥栖 0-1 札幌（駅スタ）
■順位速報 ※リアルタイム更新中！
●優勝争い
1．横浜F・マリノス（67・25）
2．FC東京（64・20）
3．鹿島アントラーズ（60・23）
●残留争い
11．ベガルタ仙台（41・-7）
12．清水エスパルス（39・-23）
13．名古屋グランパス（37・-4）
14．浦和レッズ（37・-15）
15．サガン鳥栖（36・-19）
――J1参入PO出場――
16．湘南ベルマーレ（35・-23）
――J2自動降格――
17．ジュビロ磐田（31・-19）
18．松本山雅FC（30・-18）