移籍市場の裏側。クラブ首脳、代理人たちはこう動く…マインツSDが明かす交渉の進み方／インタビュー

イングランドのプレミアリーグを除けば、各国欧州リーグの移籍市場も佳境。例年通りであれば、ここから多くの駆け込み移籍が実現するはずだ。

『Goal』では、移籍市場の裏側、つまりクラブや仲介人(代理人)たちの動き方を徹底的に解剖していく。その“案内人”となるのがマインツのSD(スポーツディレクター)を務めるロウヴェン・シュレーダーだ。現在43歳になるシュレーダーは10年以上に渡ってプロのフットボーラーとしてプレーした後、2009年からグロイター・フュルトやヴェルダー・ブレーメンで役員として仕事をしてきた。3年前からは1.FSV 05でスポーツディレクターの任に就いており、現場の移籍市場事情を内外からよく知る人物である。

『Goal』のインタビューに応えたシュレーダーは移籍市場の動き方や仲介人の世界について語ると共に、マインツ市場2番目に高額の移籍金で新加入したエディミウソン・フェルナンデスを例にとり、移籍が実現するまでの流れについて解説する。

――シュレーダーさん、移籍ウィンドウが開くと「市場はまだ動き出しておらず、すべてが非常に静かな状態にある」と言われるのをしばしば耳にします。何が起これば移籍市場が動き出したことがわかるんですか?

まず、様々な選手について事前の情報収集は年中行われている。“動き出す”という言葉が意味するのは、すべてがより具体的になって、書面上の交渉に入ったということだ。その場合、いくつかの取り引きの全体が動き出すための引き金の役割を果たす。たった一つの移籍が成立するだけでも何かを引き起こし、それによってすぐに別の扉が開くことになる。もちろん、たいていの場合これはイングランドで起こる。イングランドでは想像を絶するほど巨額の資金が一役買っているからだ。イギリス人は売り渡す側のクラブに新たな資金を供給する。するとそのクラブにはメンバーに一つ空席ができるから、またそれを埋めることが必要になる。そうやってだんだんと車輪の回転が加速していくんだよ。

――イングランドの市場はどんなふうに動くんですか? まさに資金が豊富で、そのため短期間で思い切ったこともできますから、他の国の市場より時間に余裕があるんでしょうか?

イングランドの市場は他とまったく違っていて、たいていの場合何もかもが3週間という圧縮された時間の枠の中で進んでいく。市場はその間イギリス人で溢れかえり、彼らは非常に精力的に仕事を進めていく。彼らは特定の選手に狙いを定めているわけではない。純粋に買い手同士の戦いで、誰も人を助けようなどとは思っていない。だから、彼らはまったくリラックスした様子でこう言うんだ。「移籍期間の終わる8月8日まで時間はある」ってね。他のトップリーグのウィンドウがもっと長く開いているのは、誰も自分たちを制約したいとは思わないからだ。自分には制限をかけずに、8月8日まではイギリス人の動きを計画に組み入れることができるとわかっているんだよ。理想的に運べば、イングランドの資金が自分の金庫に流れ込んできて、その資金を使ってさらに3週間仕事ができるというわけだ。

――それは都合のいい状況ではありませんか?

その通り。もし選手を失うのなら、たとえそれが苦々しい損失だとしても、私は8月28日に失うよりは8月7日に失いたいね。以前はまだ8月の27日や28日にイギリス人がやって来て、お目当ての選手の価格が高騰していたり、移籍ウィンドウが閉じる直前になってクラブの方に手放す気がなくなっていたりしていることに驚いていたものだ。

――最近は、以前よりも“ドミノ現象”が起こることが多くなっています。ドミノ現象が効果的に働くためには、最高レベルのクラブにいる選手たちの一人がたまたま下位のクラブへ移っていく必要がありますか?

いや、そんなことはない。誰もが自分の領分で戦わなければならないんだ。たとえば私たちが競い合うことができるのは、私たちと同じレベルで工夫しているアウクスブルクやフライブルクのようなライバルたちだ。私たちより上位に位置するクラブがそのレベル内で問題を抱えている場合、一段下に目を向けて私たちのレベルの選手たちに関心を示すこともよくある。そういうクラブが国際大会への出場機会より高額な給与を提示して売り込んでくることがあれば、状況は私たちにとって厳しさを増すことになる。

――以前に比べて、移籍市場のどういう点に根本的な変化が見られますか?

まず気づくのは移籍金額くらいだ。だが、結局それも数字だけのことだ。金額が上がったせいで、それに伴う責任もいくらか変化しているにしてもね。私の見るところでは、交渉そのものに変化はない。交渉は常にケースバイケースで対応しなければならないんだ。非常にいいコネクションがあったり、ほんの少し普段よりうまく運べる場合もあれば、どう交渉を進めればいいかわかっている場合もある。けれど時には、目的を達するにはまず途方もない努力をしなければならない時もあるんだ。

――選手の売り買いする際の、言ってみれば手仕事的な面は以前より難しくなっていますか?

それも場合によりけりだ。どんなふうに交渉するか、どんな契約の内容や構成方法を好むかについて、それぞれのクラブには得意なやり方がある。あるクラブはいくつかの条項を余計に盛り込むし、別のクラブは固定額をより重視する。そして多くのクラブでは、全体として様々な付帯条件をつけてくる。固定額や手数料、ボーナス、転売の際の取り分などなどだ。ここでもまた、交渉相手が誰なのかが重要になる。昔からの知り合いを相手にする場合もあれば、たとえばフランスではよくあることだが、クラブの会長を相手にすることもある。よく知っているとは到底言えないかもしれないような人物をね。

――いったい毎日どのくらいの数の仲介人(代理人)と電話で話すんですか?

非常にたくさんの数だ。一人ではすべての電話はとてもこなしきれない。たぶん、どの分野のマネージャーも口をそろえてそう言うだろう。何らかの優先順位を決めざるをえないし、ある電話がどんなふうに目的に役立つ可能性があるかを判断しなければならない。相手かまわず誰でも喜ばせることはできないし、すべてを追い求めることもできないからね。親しくしている3人の仕事仲間と私がリーダーを務めるスカウティングチームの面々は信頼できる人々で、電話の面でかなり私の負担を軽減してくれているし、完全に秘密も守ってくれている。この仕事では、秘密を守ることは至上命令だからね。

――FIFAが2015年3月に公認エージェント制度を廃止したため、それ以後は各国のフットボール協会に登録すれば誰でも仲介人として移籍業務に関わることができるようになりました。そもそもどうすれば、仲介人が実際に選手を代弁していると信じることができるんですか?

実際、これは新しく、難しい展開となっている。仲介人を名乗る人物の中には災害級に滅茶苦茶な者もいれば、“ディール・ブレイカー”(取り引きを破談に追いこむような重大な障害を指すM&A用語)的な者もいる。選手には手の打ちようがないことが多々ある。神経質になった両親の片方が、どこかの誰彼に息子に対する全権を与えてしまうこともある。そして、そういった人々が電話してくるんだ。すると今現在誰が正当な仲介人なのか調査することが必要になって、そのために移籍へ向けた仕事に支障が出ることになる。

――最近そういう状況に出くわしたのはいつのことですか?

(2018年にメスからマインツへと加入した)ムサ・ニアカテの時は、初めのうちいくらか見通しの利かない感じだった。当時は非常にたくさんの仲介人と称する人々から電話がかかってきて、『ワッツアップ』で無数のメッセージを受け取ったよ。結局彼のエージェントはあまり有名でないフランスの仲介人だったんだが、全体的に秩序のある仕事ぶりで、仕事の内容もトップクラスだった。私たちが彼と契約を固めると、それでもまたいくつもメッセージが来た。それによると、「ちなみに、あの選手をあなたにお勧めしたのは何と言ってもこの私です」というんだ。本当に、私たちにしてみればわけのわからないジャングルに踏み込んだような目に遭うこともあるんだよ。そのせいで仕事が難しくなるんだ。

🚨 #Mainz05 hat @JeremiahStJuste von @Feyenoord verpflichtet. Der 22-jährige Innenverteidiger – mit der Erfahrung von über 100 Spielen in der @Eredivisie – hat am Bruchweg einen Vierjahresvertrag bis 2023 unterschrieben. ✍ Willkommen in Mainz, Jerry! 🙌 pic.twitter.com/5jOmUmRRoL