浦和レッズの来季1stユニフォームが発表!ダイヤモンドの輝きと美しさをイメージ

浦和レッズは24日、2020シーズン1stユニフォームを発表した。

伝統のカラーとクラブの由来である「レッドダイヤモンズ」を大胆に表現したこのユニフォームは、歴代の中でも人気だった2014年のカモフラージュ柄からインスピレーションを得てデザインされており、赤、白、黒のカラーコンビネーションも継承。幾何学的なグラフィックを用いることで、ダイヤモンドの輝きと美しさをイメージさせる。

さらに、『NIKE FOOTBALL』のリリースによれば、キットは「2020年Nike Global Football」のデザインコンセプト“MAKE ME FIRST, MAKE ME LETHAL”に基づいており、アスリートのパフォーマンス向上を目的に通気性や快適な着心地も追求。近年より、決定力や破壊力が伝わるデザインとなっている。

また、素材にはリサイクルペットボトルを使用した新素材「Newton 2.0」が採用された。近年同様にペットボトルをリサイクルしたファブリックから構成されるアースコンシャスな素材となっており、今シーズンまでのものよりもさらに軽量性、通気性、吸汗性、速乾性がアップデートされ、優れた肌触りと着心地を実現させている。

この1stユニフォームは、1月9日(木)から浦和レッズオンラインショップで先行予約の受付をスタートする。