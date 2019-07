波乱の天皇杯。名古屋、札幌らJ1勢4クラブが敗退…3回戦の対戦カードも決定

天皇杯JFA第99回全日本サッカー選手権大会2回戦の29試合が3日に行われ、前回王者の浦和レッズが流通経済大学に2-1と辛勝。3回戦進出を決めた一方で、名古屋グランパスが鹿屋体育大学に0-3と完敗したほか、北海道コンサドーレ札幌、湘南ベルマーレ、松本山雅FCらJ1勢が2回戦で姿を消す波乱があった。

前回覇者の浦和は流経大と対戦。開始2分に鈴木大輔が先制点を奪ったが、19分に同点に追いつかれてしまう。同点のまま時間は経過するが、74分にエヴェルトンが貴重な勝ち越し点を奪取。2-1で流経大を下し、3回戦進出を決めた。

広島はパトリックの2ゴールなど大量4得点を奪い、高原直泰と前田俊介が所属する沖縄SVに完勝を収めた。川崎Fは明治大に1-0、FC東京は桐蔭横浜大に1-0とそれぞれ勝利。鹿島は前半序盤の3発で北陸大に3-1の快勝を収めた。また、G大阪は中村敬斗のハットトリックなど一挙7ゴールをマーク。J3の讃岐に7-1で大勝している。その他に仙台、横浜FM、磐田、神戸、大分のJ1勢も順当に3回戦へ駒を進めている。

一方でJFLのHondaFCと対戦した札幌が敗れる波乱があった。札幌は31分までに2点を先行される苦しい展開も、33分に中村桐耶が1点を返すと、55分には藤村怜が決めて同点に追いつく。しかし65分に元C大阪の古橋達弥に勝ち越し弾を献上。終了間際にも4点目を許し、2-4で敗れた。

さらに、湘南はJFLのヴィアティン三重に0-4と大敗。ホームで屈辱的な敗戦を喫したほか、リーグ戦でも未勝利が続く名古屋が鹿屋体育大に0-3、松本もJ3の八戸に延長の末に2-3と敗戦。2回戦で姿を消すことになった。

2回戦は10日に残り3試合が開催され、勝ち抜き全32チームが揃う。3回戦は8月14日に行われる。

■天皇杯2回戦 試合結果

[25]川崎F 1-0 明治大

[26]千葉 0-3 岡山

[27]磐田 5-2 ホンダロック

[28]松本 2-3 八戸

[29]清水 1-0 長野

[30]福岡 2-1 鹿児島

[31]G大阪 7-1 讃岐

[32]東京V(7月10日)法政大

[33]札幌 2-4 Honda

[34]徳島 0(PK5-3)0 愛媛

[35]湘南 0-4 三重

[36]長崎 2-1 高知

[37]浦和 2-1 流経大

[38]水戸 1-0 京都

[39]横浜FM 2-1 立命館大

[40]横浜FC(7月10日)仙台大

[41]広島 4-0 沖縄SV

[42]金沢 1-0 新潟

[43]名古屋 0-3 鹿屋体育大

[44]大分 4-1 鳥取

[45]C大阪(7月10日)和歌山

[46]山口 2-1 琉球

[47]神戸 4-0 北九州

[48]大宮 2-1 群馬

[49]鹿島 3-1 北陸大

[50]山形 1-2 栃木

[51]鳥栖 1(PK4-3)1 熊本

[52]柏 4-0 岩手

[53]FC東京 1-0 桐蔭横浜大

[54]甲府 2(PK4-2)2 岐阜

[55]仙台 4-1 FC大阪

[56]町田 0-1 富山

■天皇杯3回戦 対戦カード

8月14日(水)

[57]川崎F vs 岡山

[58]磐田 vs 八戸

[59]清水 vs 福岡

[60]G大阪 vs [32]

[61]Honda vs 徳島

[62]三重 vs 長崎

[63]浦和 vs 水戸

[64]横浜FM vs [40]

[65]広島 vs 金沢

[66]鹿屋体育大 vs 大分

[67][45] vs 山口

[68]神戸 vs 大宮

[69]鹿島 vs 栃木

[70]鳥栖 vs 柏

[71]FC東京 vs 甲府

[72]仙台 vs 富山

▶サッカー観るならDAZNで。1ヶ月間無料トライアルを今すぐ始めよう

【関連記事】

● DAZNを使うなら必ず知っておきたい9つのポイント

● DAZNが「テレビで見れない」は嘘!6つの視聴方法とは?

● DAZNの2019年用・最新取扱説明書→こちらへ ┃料金体系→こちらへ ※

● 【簡単!】DAZNの解約・退会・再加入(一時停止)の方法を解説 ※

● 【最新】Jリーグの試合日程・放送予定一覧/2019シーズン

● Jリーグの無料視聴方法|知っておくと得する4つのこと

「※」は提携サイト『 Sporting News』の提供記事です