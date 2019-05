日本勢3チームがACLラウンド16進出!決勝T1回戦で広島と鹿島が激突

AFCチャンピオンズリーグ(ACL)グループステージ最終節が22日に行われ、鹿島アントラーズが属するグループEと、サンフレッチェ広島が属するグループFの最終順位が確定した。

結果として、鹿島が山東魯能(中国)に次ぐ2位でグループを突破。決勝トーナメント1回戦では、グループFを首位通過したサンフレッチェ広島と戦うこととなった。

鹿島と広島がベスト8進出を争うその試合は、6月18日に第1戦が、6月25日に第2戦が行われる。

なお、前日には浦和レッズのグループG2位通過も確定。同日最終節を戦った川崎フロンターレは、2期連続で敗退となった。決勝トーナメント1回戦の日程は以下のとおり。

■決勝トーナメント1回戦

【第1戦】

[6月18日]

鹿島アントラーズ vs サンフレッチェ広島

広州恒大(中国) vs 山東魯能泰山(中国)

[6月19日]

浦和レッズ vs 蔚山現代(韓国)

上海上港(中国) vs 全北現代モータース(韓国)

【第2戦】

[6月25日]

サンフレッチェ広島 vs 鹿島アントラーズ

山東魯能泰山 vs 広州恒大

[6月26日]

蔚山現代 vs 浦和レッズ

全北現代モータース vs 上海上港