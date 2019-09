現在イングランド3部のフリートウッド・タウンを率いる元イングランド代表MFのジョーイ・バートン監督が、ラグビー日本代表を称賛している。

ラグビー日本代表(試合前の世界ランク9位)は28日、ラグビーワールドカップ2019予選プールAの第2戦で優勝候補のアイルランド代表(同ランク2位)とエコパスタジアムで対戦。スタンドオフ・田村優の4つのペナルティゴール、ウィング・福岡堅樹のトライなどで19-12の逆転勝利を収め、初戦のロシア代表戦に続く連勝でグループ首位に。初の決勝トーナメント行きを近づけた。

海外メディアが「シズオカの衝撃的勝利」「赤と白のジャージを着たオールブラックス(強豪であるニュージーランド代表の愛称)のようだった」などと報じた、この歴史的勝利。数々の暴行騒ぎなどこれまでサッカー界で多くの問題を起こしてきたバートン監督も、今回のラグビー日本代表のプレーに感銘を受けたようだ。

ノーサイドの後、バートン監督は「なんという試合だ! ラグビー日本代表、なんというインテンシティなんだ!」と興奮気味にツイート。続けて、「強い勝利への欲求と献身を見せた日本をアイルランド代表が止められなかった」と記し、拍手の絵文字10個をつけて、ラグビー日本代表を称えた。

What a game! What intensity from @JRFURugby



Desire and commitment to the cause Not much @IrishRugby could do to stop it. Some noise in the stadium. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#RugbyWorldCup