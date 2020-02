新型肺炎の影響でACLの日程が変更。FC東京、神戸、横浜FMの第3節が2カ月以上後ろ倒し

アジアサッカー連盟(AFC)は4日、AFCチャンピオンズリーグ(ACL)の日程変更を発表した。

新型コロナウィルスによる肺炎の感染拡大に伴い、AFCはマレーシアのクアラルンプールで緊急会議を開催。グループステージ最初の3試合に関して、中国クラブの試合を延期することを決定した。

これにより、明治安田生命J1リーグから参加しているグループFのFC東京、グループGのヴィッセル神戸、グループHの横浜F・マリノスは第3節の日程が大幅に後ろにずれ込むこととなっている。

その他のチーム

また、チェンライ・ユナイテッド(タイ)vs北京国安(中国)に関しては日程が変更されていないが、北京国安が現在も韓国でキャンプを行っており、検疫措置を必要としない可能性があるためだとのこと。チェンライ・Uはタイ政府や医療関係者と密接に協力して状況を注視していくとしている。

今回変更が発表された試合、変更の可能性がある試合は以下の通り。

■グループE[変更前→変更後]

・第1節

FCソウル(韓国) vs 北京国安

[2月11日→4月28日]

・第2節

チェンライ・ユナイテッド(タイ) vs 北京国安

[2月18日→2月18日]

・第3節

メルボルン・ヴィクトリー(オーストラリア) vs 北京国安

[3月3日→5月26日]

■グループF

・第1節

パース・グローリー(オーストラリア) vs 上海申花

[2月11日→4月28日]

・第2節

蔚山現代(韓国) vs 上海申花

[2月18日→5月19日]

・第3節

FC東京 vs 上海申花

[3月4日→5月27日]

■グループG

・第1節

水原三星(韓国) vs 広州恒大

[2月12日→4月29日]

・第2節

ジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア) vs 広州恒大

[2月19日→5月20日]

・第3節

ヴィッセル神戸 vs 広州恒大

[3月3日→5月26日]

■グループH

・第1節

シドニーFC(オーストラリア) vs 上海上港

[2月12日→4月29日]

・第2節

全北現代(韓国) vs 上海上港

[2月19日→5月20日]

・第3節

横浜F・マリノス vs 上海上港

[3月4日→5月27日]

※いずれも中国クラブがアウェイ