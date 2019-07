天皇杯3回戦の全カードが決定!1年ぶりに“横浜ダービー”実現…J1勢は14クラブが勝ち抜け

天皇杯JFA第99回全日本サッカー選手権大会の2回戦が10日に開催。全32試合を消化し、3回戦進出32チームが決定した。

10日に行われた3試合でも、波乱が起きた。J2の東京ヴェルディが法政大に0-2で敗れ、2回戦で姿を消すことになった。

法政大は昨年の全日本大学サッカー選手権大会(インカレ)を42年ぶりに制し、アマチュアシード出場チームとして今大会に出場。1回戦では都並敏史氏が監督を務めるブリオベッカ浦安に1-0で勝利。

2回戦は鹿島アントラーズへの加入が内定している上田綺世と、FC東京加入が内定した紺野和也が第30回ユニバーシアード競技大会出場のため不在だったが、後半の2発で3回戦行きの切符を手に。ガンバ大阪への挑戦権を得た。

セレッソ大阪は関西リーグ1部に所属するアルテリーヴォ和歌山と対戦した。奥埜博亮、柿谷曜一朗らが先発出場したC大阪は38分に高木俊幸が先制点を奪取する。しかし、後半に入ると同点に追いつかれてそのまま延長戦へ。

すると延長前半に山下達也が貴重な勝ち越しゴールを獲得。最後は安藤瑞季がダメ押しの3点目を決めて勝負あり。苦戦を強いられながらも和歌山を3-1で退けた。C大阪は3回戦でJ2のレノファ山口FCと維新みらいふスタジアムで対戦する。

横浜FCはニッパツ三ツ沢球技場で仙台大を2-1で退けた。1点ビハインドで迎えた75分に松井大輔が値千金の同点弾を決めると、81分に戸島章が逆転ゴールを奪取。苦しみながらも2-1で勝利。横浜F・マリノスが待つ3回戦へ駒を進めた。

横浜FMと横浜FCの“横浜ダービー”は、昨年7月11日の天皇杯3回戦以来1年ぶりとなる。1年前はウーゴ・ヴィエイラの2発で横浜FMが白星を収めた。なお、この試合でJリーグ最年長の52歳FW三浦知良が先発出場。62分まで出場している。

2回戦は全日程が終了し、3回戦進出32チームが決定。昨年はJ1勢の3回戦進出クラブは2回戦で敗れたガンバ大阪を除く17クラブだったが、今年は14クラブに。J2も昨年の14クラブに対して、今年は12クラブと減少。大学、JFL勢の躍進が顕著にあらわれる結果となった。

3回戦は8月14日に各地で行われる。

■天皇杯2回戦 結果

東京V 0-2 法政大

横浜FC 2-1 仙台大

C大阪 3-1 和歌山

■天皇杯3回戦 対戦カード

8月14日(水)

19:00 川崎F vs 岡山(Cスタ)

19:00 磐田 vs 八戸(ヤマハ)

19:00 清水 vs 福岡(レベスタ)

18:30 G大阪 vs 法政大(味フィ西)

19:00 Honda vs 徳島(鳴門大塚)

19:00 三重 vs 長崎(トラスタ)

19:00 浦和 vs 水戸(Ksスタ)

19:00 横浜FM vs 横浜FC(ニッパツ)

19:00 広島 vs 金沢(Eスタ)

19:00 鹿屋体育大 vs 大分(昭和電ド)

19:00 C大阪 vs 山口(みらスタ)

19:00 神戸 vs 大宮(NACK)

19:00 鹿島 vs 栃木(栃木グ)

19:00 鳥栖 vs 柏(三協F柏)

19:00 FC東京 vs 甲府(中銀スタ)

18:30 仙台 vs 富山(富山)