天皇杯ラウンド16の組み合わせ抽選会を8月16日に開催!今年も先着100名に一般公開

日本サッカー協会(JFA)は25日、天皇杯JFA第99回全日本サッカー選手権大会のラウンド16組み合わせ抽選会を、8月16日(金)14時より開催すると発表した。

同抽選会には、JFAの田嶋幸三会長、JFA天皇杯実施委員会の須原清貴委員長に加えて、元日本代表で現在は解説者として活躍する戸田和幸も出席する予定。また、今年も先着100名を対象に、抽選会の模様を一般公開する。

天皇杯は8月14日に3回戦が各地で行われ、ラウンド16進出チームが決定する。

抽選会の詳細は下記の通り。

【第99回天皇杯 ラウンド16組み合わせ抽選会】

日時:2019年8月16日(金)14時~

場所:日本サッカーミュージアム 1F ヴァーチャルスタジアム

【天皇杯3回戦 対戦カード】

8月14日(水)

19:00 川崎F vs 岡山(Cスタ)

19:00 磐田 vs 八戸(ヤマハ)

19:00 清水 vs 福岡(レベスタ)

18:30 G大阪 vs 法政大(味フィ西)

19:00 Honda vs 徳島(鳴門大塚)

19:00 三重 vs 長崎(トラスタ)

19:00 浦和 vs 水戸(Ksスタ)

19:00 横浜FM vs 横浜FC(ニッパツ)

19:00 広島 vs 金沢(Eスタ)

19:00 鹿屋体育大 vs 大分(昭和電ド)

19:00 C大阪 vs 山口(みらスタ)

19:00 神戸 vs 大宮(NACK)

19:00 鹿島 vs 栃木(栃木グ)

19:00 鳥栖 vs 柏(三協F柏)

19:00 FC東京 vs 甲府(中銀スタ)

18:30 仙台 vs 富山(富山)