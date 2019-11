右足脱臼骨折のA・ゴメス、術後初のメッセージを動画で公表「皆さんからのサポートに感謝」

3日に行われたプレミアリーグ第11節トッテナム戦で右足の脱臼骨折をしたエヴァートンMFアンドレ・ゴメスが、自身のSNSを通して術後初のメッセージを発した。

A・ゴメスは現地時間6日夜、自身のSNSに動画のコメントを投稿している。

「やあ、みんな。すでにご存知だと思うけど、手術は順調だったよ」

「温かいメッセージ、ポジティブなエネルギーをたくさんいただいた。皆さんからのサポートに感謝するよ。お礼を申し上げたい」

A・ゴメスはトッテナム戦で韓国代表FWソン・フンミンとピッチ上でマッチアップし、激しいやり合いをしていた。そして迎えた78分、A・ゴメスが前を向いて突破を仕掛けたところにソンがタックルを仕掛けると、ポルトガル代表MFは転倒しながらセルジュ・オーリエに激突し、そのままピッチ上に倒れ込んだ。

A・ゴメスの右足首は通常では考えられない方向に曲がっており、すぐさま病院へと搬送された。右足首の脱臼骨折と診断され、4日に手術を受けていた。

Thank you for your unconditional support! ??



Obrigado pelo vosso apoio incondicional! ??



!Muchas gracias por todo vuestro apoyo! ?? pic.twitter.com/KEz31pvWD2