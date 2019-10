台風19号接近に伴い12日開催J2・J3の6試合が中止…うち3試合の代替日も決定

Jリーグは10日、台風19号接近の影響により、12日に開催予定の明治安田生命J2リーグならびにJ3リーグの6試合を試合中止とすることを発表した。

中止となったのは12日のJ2第36節より、大宮アルディージャvsアビスパ福岡(NACK)、柏レイソルvs水戸ホーリーホック(三協F柏)、横浜FCvsツエーゲン金沢(ニッパツ)、さらに同じく12日開催、J3第26節のアスルクラロ沼津vsFC東京U-23(愛鷹)、藤枝MYFCvsカマタマーレ讃岐(藤枝)、セレッソ大阪U-23vs福島ユナイテッドFC(ヤンマー)の計6試合。

なお、柏vs水戸、藤枝vs讃岐、C大23vs福島の3試合については、代替試合日が決定している。柏vs水戸は14日に三協フロンテア柏スタジアム(14:00キックオフ)で、藤枝vs讃岐は、13日に藤枝総合運動公園サッカー場(13:00キックオフ)、C大23vs福島は13日にヤンマースタジアム長居(14:00キックオフ)で開催することが決まった。

その他、代替日が決定していない試合については、決定次第発表される。

■中止となった試合

・J2第36節

10月12日(土)

14:00 横浜FC vs 金沢(ニッパツ)

14:00 大宮 vs 福岡(NACK)

15:00 柏 vs 水戸(三協F柏)

・J3第26節

10月12日(土)

13:00 沼津 vs F東23(愛鷹)

13:00 藤枝 vs 讃岐(藤枝)

13:00 C大23 vs 福島(ヤンマー)

■代替開催決定試合

・J2第36節

10月14日(月・祝)

14:00 柏 vs 水戸(三協F柏)

・J3第26節

10月13日(日)

13:00 藤枝 vs 讃岐(藤枝)

14:00 C大23 vs 福島(ヤンマー)