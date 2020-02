【動画】「20試合0得点って、お前どういうことだよ！」イブラヒモヴィッチ、マンチェスター・Uで低調な後輩2人に檄

ミランの元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモヴィッチが、低調なパフォーマンスに終始する後輩に檄を飛ばした。

今冬に古巣ミランに復帰したイブラヒモヴィッチは、すでに3得点1アシストを記録。衰え知らずのプレーとプロフェッショナルな姿勢をチームメイトに見せ、クラブをピッチ内外から活性化している。そんなイブラヒモヴィッチは、同じくかつて所属したマンチェスター・ユナイテッドの状況も気になるようで、先日、SNSを通じて二人の後輩を名指しして檄を飛ばした。

イブラヒモヴィッチが名指ししたのは、ジェシー・リンガードとアンドレアス・ペレイラ。リンガードは今季、リーグ戦20試合に出場するも、0ゴール0アシスト。同じく攻撃的MFのペレイラも23試合に出場して1ゴールと、期待に応えることができていない。

マンチェスター・Uでの公式戦53試合で29得点10アシストをマークしていたイブラヒモヴィッチは、「ズラタンからジェシー・リンガードとアンドレアス・ペレイラへメッセージ」と記し、以下のように叱咤した。

「20試合に出場して、0ゴール…。これ、どういうことだよ? マジ心配なんだけど。どうやったらゴールを奪えるか学びたいか? 俺の学校に来るべきだな。ゴールの取り方を教えてやるよ」

🇸🇪 Zlatan Ibrahimovic has sent out a message to Jesse Lingard and Andreas Pereira. This is absolutely quality 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/9lpbMaGxSl