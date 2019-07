【動画】日本で電撃復帰の準備OK!? ランパード監督、練習場からホテルまで驚きの9kmランニング

チェルシーのフランク・ランパード監督は、現役を引退した現在も自身に対して厳しいコンディション管理をしている。イギリス『デイリー・メール』が伝えた。

今夏にランパード監督が新指揮官に就任したチェルシーは現在、プレシーズンツアーで来日中。19日には「明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019」で川崎フロンターレと対戦したが、終盤にレアンドロ・ダミアンにネットを揺らされ、0-1で敗れた。

23日には「Rakuten Cup 2019」でバルセロナと対戦するチェルシーだが、公式ツイッターは驚きの短い動画を投稿。そこには日本の街をランニングするランパード監督とコーチの姿が捉えられていた。

Just the 9k back from training for Frank and his coaching staff! 😅#CFCinJapan pic.twitter.com/C6cgbzQ2S7