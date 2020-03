【動画】後方のカメラに気づかず…C・ロナウド＆ディバラ、同僚への不満をこぼす

ユヴェントスは26日、チャンピオンズリーグ(CL)ラウンド16ファーストレグでリヨンとのアウェー戦に臨み、0-1で敗れた。この試合における、同クラブFWクリスティアーノ・ロナウドとFWパウロ・ディバラの会話が話題となっている。

8強進出に向けてまずは敵地に乗り込んだユヴェントスだが、前半に完全に劣勢を強いられると、31分にリュカ・トゥザールにネットを揺らされて失点。そのままハーフタイムを迎えた。

そのハーフタイム明け、ピッチに出る前のC・ロナウドとディバラはトンネル内で会話。後方からのカメラに気づいていない様子の二人は、スペイン語で「俺ら、前線に取り残されているよな。中盤の選手たちからのサポートが全然ないんだけど」とC・ロナウドが話すと、ディバラも「誰も全然ボール奪えないし」と呼応。C・ロナウドは「だな。セカンドボールも拾わない。全然」と不満げに話していた。

Cristiano Ronaldo and Paulo Dybala were caught on camera during the midweek #UCL loss to Lyon 👀



