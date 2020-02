【動画】「ライオンだ」マンチェスター・U、チェルシー戦で今季初出場ながら躍動したDFに脚光

マンチェスター・ユナイテッドは、17日に行われたプレミアリーグ第26節でチェルシーと対戦し、2-0で勝利した。この試合でDFエリック・バイリーが見せたパフォーマンスが称賛されている。

来季チャンピオンズリーグ出場権争いで重要なシックスポインター。試合は、アントニー・マルシャルとハリー・マグワイアのゴールにより、マンチェスター・Uが勝ち点3を手にした。

この試合では、マン・オブ・ザ・マッチに選出されたブルーノ・フェルナンデスとともに、クリーンシートに貢献したバイリーのパフォーマンスも称賛されている。昨夏にひざを手術したバイリーは、今回のビッグマッチがトップチームでの今季初出場。立ち上がりこそやや試合勘の欠如を感じさせたが、試合が進むにつれフィットし、ゴール前での決定機阻止など見せ場をつくった。

持ち味のスピードだけでなく、バイリーはこの試合で両チーム通じて最多となる4度の空中戦勝利を記録。久々の出場ながら躍動したコートジボワール代表DFについて、指揮官のオーレ・グンナー・スールシャール監督は試合後、「本当にファンタスティックだったね。エリックはトップのDFだ。昨年4月以来の出場だったが、コバチッチのシュートをブロックしたシーンなど、ワールドクラスだった。彼は速く、強くて勇気がある。まるでライオンだ。彼が戻ってきて嬉しいよ」と称えた。

Just 50 seconds of @EricBailly24 defending against Chelsea.



That’s it. That’s the tweet. #MUFC pic.twitter.com/Nn6GXAmBoQ