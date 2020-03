【動画】トッテナムMF、敗戦後に観客席に突入。侮辱サポに詰め寄り一触即発…モウリーニョ「プロとしては…」

トッテナムは4日、 5回戦でノリッジ・シティと対戦。13分にヤン・フェルトンゲンがゴールを記録し先制したトッテナムだが、79分に追いつかれて延長へ。1-1のまま迎えたPK戦でノリッジに屈し、大会を後にした。

そして試合後、この試合にフル出場していたE・ダイアーが突如として観客席に突入。多くの観客が残る中で、あるサポーターに詰め寄って一触即発となるシーンがあった。E・ダイアーは明らかに怒っており、ただならぬ理由であると推測された。

Eric Dier just came into the stand and had a fight with fan next to me 😱 pic.twitter.com/nMGVcDWegX