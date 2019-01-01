出場校一覧｜第98回全国高校サッカー選手権大会
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男子高校サッカー部の頂点を決める全国高校サッカー選手権大会がいよいよ開幕する。
本記事では、各都道府県予選で優勝した全高校について紹介する。なお、東京都は2校出場が認められているため、出場校は全部で48校となる。
第98回全国高校サッカー選手権大会の出場校
【北海道】北海（11年ぶり10回目）
【青森】青森山田（23年連続25回目）
【岩手】専大北上（初出場）
【秋田】秋田商（5年連続45回目）
【山形】山形中央（3年ぶり12回目）
【宮城】仙台育英（3年連続34回目）
【福島】尚志（6年連続11回目）
【茨城】明秀日立（3年連続4回目）
【群馬】前橋育英（6年連続23回目）
【栃木】矢板中央（3年連続10回目）
【埼玉】昌平（2年ぶり3回目）
【千葉】市立船橋（3年ぶり22回目）
【東京A】東久留米総合（8年ぶり3回目）
【東京B】國學院久我山（4年ぶり8回目）
【神奈川】日大藤沢（5年ぶり5回目）
【山梨】日大明誠（初出場）
【新潟】帝京長岡（2年連続7回目）
【富山】富山第一（5年連続30回目）
【長野】松本国際（3年ぶり3回目）
【石川】鵬学園（3年ぶり2回目）
【福井】丸岡（2年連続30回目）
【静岡】静岡学園（5年ぶり12回目）
【愛知】愛工大名電（初出場）
【岐阜】帝京可児（2年ぶり6回目）
【三重】四日市中央工（2年連続34回目）
【滋賀】草津東（3年連続11回目）
【京都】京都橘（2年ぶり8回目）
【奈良】五條（初出場）
【和歌山】和歌山工（30年ぶり4回目）
【大阪】興國（初出場）
【兵庫】神戸弘陵（4年ぶり10回目）
【鳥取】米子北（10年連続15回目）
【島根】立正大淞南（4年連続18回目）
【広島】広島皆実（2年ぶり15回目）
【山口】高川学園（2年ぶり25回目）
【岡山】岡山学芸館（2年連続3回目）
【香川】大手前高松（初出場）
【愛媛】今治東（初出場）
【徳島】徳島市立（2年連続17回目）
【高知】高知（7年ぶり16回目）
【福岡】筑陽学園（11年ぶり3回目）
【佐賀】龍谷（2年連続2回目）
【大分】大分（2年連続11回目）
【宮崎】日章学園（3年連続15回目）
【熊本】熊本国府（6年ぶり3回目）
【長崎】長崎総合科学大附属（4年連続7回目）
【鹿児島】神村学園（3年連続7回目）
【沖縄】前原（5年ぶり3回目）
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「※」は提携サイト『 Sporting News 』の提供記事です