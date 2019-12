元トリニダード・トバゴ代表FWウィンチェスター、交通事故により急逝…享年27歳

元トリニダード・トバゴ代表FWシャードン・ウィンチェスターが19日、亡くなったことが明らかになった。享年27歳。

ウィンチェスターは19日、トリニダード・トバゴ南部の町、ガスパリロのハイウェイを走行中に電柱と衝突。電柱の上部にあった変圧器が車体に落下し、車が炎に包まれた。

乗車していた4名はいずれも車両に閉じ込められたままとなり、身元を調べるのが困難を極めるほど遺体の損傷が激しかったとのこと。乗車していたウィンチェスター含む男性3名、女性1名の死亡が確認され、女性はウィンチェスターのガールフレンドだったと判明している。男性のもう一人はケストン・ニコラスと特定され、残る一人の身元はまだ分かっていない。

1992年生まれ、ウィンチェスターは国内の強豪チーム、WコネクションFCで活躍したウイング。ベトナム、フィンランド、メキシコ、アゼルバイジャンのクラブを渡り歩き、2018年にフィンランドのSJKを退団し、それ以降は無所属の状態が続いていた。トリニダード・トバゴ代表としては2010年~2017年にかけてプレーし、23キャップを刻んでいる。

ウィンチェスターには2016年11月に生まれた3歳の娘がおり、交通遺児に。ウィンチェスターは愛娘を残して27歳で早逝することとなった。

We’ve Lost One of Our Own ? RIP Shahdon Winchesterhttps://t.co/WNFPT5qekq pic.twitter.com/iDOTVWRnqn