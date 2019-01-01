優勝＆残留争いの行方は？J1第33節結果まとめ
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明治安田生命J1リーグ第33節が24日に開催。各地で全9試合が行われた。注目の優勝争い、残留争いの結果は以下のようになった。
■J1第33節 対戦カード
11月30日（土）
14:00 仙台 2-0 大分（ユアスタ）
14:00 鹿島 1-3 神戸（カシマ）
14:00 FC東京 1-1 浦和（味スタ）
14:00 川崎F 1-4 横浜FM（等々力）
14:00 湘南 1-0 広島（BMWス）
14:00 磐田 2-1 名古屋（ヤマハ）
14:00 G大阪 4-1 松本（パナスタ）
14:00 C大阪 2-1 清水（ヤンマー）
14:00 鳥栖 0-2 札幌（駅スタ）
■順位速報
●優勝争い
1．横浜F・マリノス（67・27）
2．FC東京（64・20）
3．鹿島アントラーズ（60・23）
●残留争い
11．ベガルタ仙台（41・-6）
12．名古屋グランパス（37・-4）
13．浦和レッズ（37・-15）
14．サガン鳥栖（36・-20）
15．清水エスパルス（36・-25）
――J1参入PO出場――
16．湘南ベルマーレ（35・-23）
――J2自動降格――
17．ジュビロ磐田（31・-19）
18．松本山雅FC（30・-19）