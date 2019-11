中位が定位置だったFC東京、過去の勝負弱さを乗り越えられるか?

インターナショナルマッチウィークを挟み、23日に再開する明治安田生命J1リーグ戦。残り3節となった現在の順位は、勝ち点62のFC東京が首位に立ち、勝ち点1差の61で横浜F・マリノス、そして59の鹿島アントラーズが続く。

■ここぞの試合に敗れてきた過去

J2・オリジナル10としてFC東京は1999年からJリーグに参入し、J1に昇格した2000年以降、降格した11年以外をJ1で戦っている。J1・19回目のシーズンとなる今季、この時期に首位で優勝を争っているのはいわば初の経験だ。

過去成績を見てみると、優勝争いに最初に絡んだと言えるのは03年。J1昇格4年目、原博実監督(現・Jリーグ副理事長)2年目のシーズンで、2ndステージ残り3節の時点で2位に立った。しかし、翌節のアウェイ・万博でのガンバ大阪戦。シュート19本を放つもGK松代直樹(現・G大阪GKコーチ)の好セーブもあり0-1で敗れた。続く東京ヴェルディ1969戦では先制するも89分に飯尾一慶に決められドロー。ラスト3の戦績は1勝1分1敗となり、2ndステージ5位、年間4位という成績でシーズンを終えた。

■初の首位タイに立った時も…

04年にはクラブ初のタイトル・ナビスコカップを獲得するが、その後は低迷し、次に上位に食い込むのは09年。ムービングサッカーを掲げた城福浩監督(現・サンフレッチェ広島監督)2年目のこと。石川直宏(現・クラブコミュニケーター)が驚異的なプレーと得点力を見せ、初夏に5連勝するなど勢いに乗る。

夏場に低迷するが秋に5戦負けなしで5位まで持ち直し、その流れのまま川崎Fを倒して2度目のナビスコカップ制覇。ここから上位に食い込むべく、臨んだナビスコカップ決勝直後の第31節・浦和レッズ戦を0-1で落としてしまう。翌ジェフユナイテッド千葉戦も1-2の敗戦。勝つべき試合を勝ち切れず、最終順位は5位だった。そして、翌10年は年間16位でJ2に降格する。

3回目となる上位争いは、15年。イタリア人指揮官マッシモ・フィッカデンティ監督(現・名古屋グランパス監督)の2年目だ。堅い守備と、武藤嘉紀(ニューカッスル)のブレイクで勝ち点を積み上げ、1stステージ第5節で初の首位タイに立つ。しかし、ここから、という翌節で広島に1-2の逆転負けを喫し、年間を通じてはシーズン4位の成績に。ただしこの年の勝ち点は「63」で、クラブ史上最高勝ち点を記録した。

■残り3節クラブ史上初の経験

勝つべき試合を落とし、結果として中位で終わってきた過去のFC東京。そんなクラブが残り3節を残した段階で、優勝争いを繰り広げている。

1993年にJリーグが始まって以降、リーグ優勝を果たしたのは、鹿島(8)、横浜M(1)横浜FM(2)、磐田(3)、広島(3)、V川崎/現・東京V(2)、川崎F(2)、G大阪(2)、柏(1)、浦和(1)、名古屋(1)の10クラブのみ。※( )内は優勝回数

FC東京は果たして11クラブ目のリーグ覇者となれるのか? 来る23日の第32節・湘南ベルマーレ戦は、8試合連続アウェイを経て8月17日以来となるホーム・味スタでの一戦となる。続く第33節はリーグ戦で13年9月14日のJ1第25節を最後に、11試合勝利がなく圧倒的に相性の悪い浦和をホームに迎える。そして、最終節は現在勝ち点1差で2位につける横浜FMとの直接対決となる。

クラブ初の優勝争いに身を投じているFC東京は、過去を乗り越えられるか? 舞台は整った。タイトルを知る長谷川健太監督のもと、首都の青赤軍団は3戦必勝、最後の最後まで勝ちを奪いにいく。

◎FC東京J参入後成績一覧◎

00年 年間7位/1st:6位、2nd:8位 大熊清監督/【優勝:鹿島】01年 年間8位/1st:9位、2nd:8位 大熊清監督/【優勝:鹿島】02年 年間9位/1st:10位、2nd:5位 原博実監督/【優勝:磐田】03年 年間4位/1st:4位、2nd:5位 原博実監督/【優勝:横浜FM】04年 年間8位/1st:6位、2nd:10位 原博実監督/【優勝:横浜FM】05年 年間10位 原博実監督/【優勝:G大阪】06年 年間13位 ガーロ監督→倉又寿雄監督/【優勝:浦和】07年 年間12位 原博実監督/【優勝:鹿島】08年 年間6位 城福浩監督/【優勝:鹿島】09年 年間5位 城福浩監督/【優勝:鹿島】10年 年間16位 城福浩監督→大熊清監督/【優勝:名古屋】(11年 J2優勝 大熊清監督 ※天皇杯優勝)【優勝:柏】12年 年間10位 ポポヴィッチ監督/【優勝:広島】13年 年間8位 ポポヴィッチ監督/【優勝:広島】14年 年間9位 フィッカデンティ監督/【優勝:G大阪】15年 年間4位/1st:2位、2nd:6位 フィッカデンティ監督/【優勝:広島】16年 年間9位/1st:9位、2nd:9位 城福浩監督→篠田善之監督/【優勝:鹿島】17年 年間13位 篠田善之監督→安間貴義監督/【優勝:川崎F】18年 年間6位 長谷川健太監督/【優勝:川崎F】19年 年間6位 長谷川健太監督/【優勝:川崎F】

◎LAST3節試合予定◎

■第32節 11/23(土・祝)14:00

FC東京 vs 湘南(味スタ)

■第33節 11/30(土)14:00

FC東京 vs 浦和(味スタ)

■第34節 12/7(土)14:00

横浜FM vs FC東京(日産ス)



