ルヴァン杯鹿島vs川崎Fのキックオフ時刻が変更!J2大宮vs福岡は再び中止…

Jリーグは13日、台風19号接近にともなう試合開催への影響を発表した。

大型台風の接近により、JリーグYBCルヴァンカップ・準決勝第2戦、鹿島アントラーズvs川崎フロンターレのキックオフ時刻が13日の15時から19時に変更。

また、明治安田生命J2リーグ第36節においても、既に一日後ろ倒しになっていた大宮アルディージャvsアビスパ福岡が中止、FC町田ゼルビアvs鹿児島ユナイテッドFCの試合が15時ではなく17時からの開催になるなど、多くの試合で変更が出ている。

その他、代替日が決定していない試合については、決定次第発表される。

■中止となった試合

・J2第36節

10月12日(日)

14:00 横浜FC vs 金沢(ニッパツ)

15:00 柏 vs 水戸(三協F柏)

10月13日(日)

14:00 大宮 vs 福岡(NACK)

14:00 山形 vs 岐阜(NDスタ)

・J3第26節

10月12日(土)

13:00 沼津 vs F東23(愛鷹)

13:00 藤枝 vs 讃岐(藤枝)

13:00 C大23 vs 福島(ヤンマー)

10月13日(日)

13:00 八戸 vs 相模原(ダイスタ)

13:00 長野 vs YS横浜(長野U)

■代替開催決定試合

・J2第36節

10月14日(月・祝)

14:00 柏 vs 水戸(三協F柏)

14:00 山形 vs 岐阜(NDスタ)

10月15日(火)

19:00 横浜FC vs 金沢(ニッパツ)

・J3第26節

10月13日(日)

13:00 藤枝 vs 讃岐(藤枝)

14:00 C大23 vs 福島(ヤンマー)

15:00 沼津 vs F東23(愛鷹)

10月14日(月・祝)

13:00 八戸 vs 相模原(ダイスタ)

■キックオフ時刻変更

・ルヴァン杯準決勝第2戦

10月13日(日)

15:00→19:00 鹿島 vs 川崎F(カシマ)

・J2第36節

10月13日(日)

15:00→17:00 町田 vs 鹿児島(町田)

・J3第26節

10月13日(日)

14:00→16:00 富山 vs 熊本(富山)