リヴァプールvsアーセナル、チェルシーvsマン・U!英リーグ杯4回戦で“ビッグ6”が激突

英リーグ・カップは4回戦の組み合わせが決定した。

24~25日にかけて行われたリーグ・カップ3回戦。王者マンチェスター・シティやリヴァプールらが順当に勝ち上がった一方、トッテナムはリーグ2(英4部)のコルチェスター・ユナイテッドにPK戦の末敗退。その他、ウェスト・ハムやシェフィールド・ユナイテッド、ボーンマスといったプレミアリーグのクラブも姿を消している。

そんなリーグ・カップだが、4回戦のドローが決定。強豪同士が激突することとなっている。

注目は、リヴァプールvsアーセナル、そしてチェルシーvsマンチェスター・ユナイテッドだ。“ビッグ6”の内4クラブが、4回戦で直接対決を迎えることになった。なお吉田麻也所属のサウサンプトンは、王者マンチェスター・Cと対戦することが決定している。

4回戦は10月29日に行われる。以下、リーグ・カップ4回戦の組み合わせ。

エヴァートン vs ワトフォード

マンチェスター・C vs サウサンプトン

クロウリー vs コルチェスター

オックスフォード vs サンダーランド

アストン・ヴィラ vs ウォルバーハンプトン

バートン vs レスター

チェルシー vs マンチェスター・U

リヴァプール vs アーセナル