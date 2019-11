ラッシュフォードのアンクルブレイクと連続弾に…あのロイ・キーンも大絶賛「ラブリーなプレー」

現役時代にマンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した元アイルランド代表MFロイ・キーン氏が、同クラブのイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードを称賛した。

イングランド代表は18日、EURO2020欧州予選グループA最終節でコソボ代表と対戦し、4-0で勝利した。この試合で途中出場したラッシュフォードは、83分に見事なコントロールシュートを決めただけでなく、キレのある動きでコソボ選手を翻弄。ヒールを使った抜群のスキルでの“アンクルブレイク”は、UEFA(欧州サッカー連盟)公式の『SKILL OF THE DAY』に選出された。

