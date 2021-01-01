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【ライブ速報｜6月22日】サッカーU-24日本代表｜東京五輪メンバー発表｜オリンピック招集選手は？

【6月22日】東京五輪に臨むU-24日本代表のメンバー発表速報を実施！

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(C)Getty images

U-24日本代表｜今後の試合予定

2021-06-22T03:47:05Z

大会直前に強豪スペインとも対戦

試合日 大会 対戦カード 会場
7/12(月)19:30 キリンチャレンジカップ2021 U-24日本 vs U-24ホンジュラス ヨドコウ桜スタジアム
7/17(土)19:20 キリンチャレンジカップ2021 U-24日本 vs U-24スペイン ノエビアスタジアム神戸
7/22(木)20:00 東京2020オリンピック U-24日本 vs U-24南アフリカ 東京スタジアム
7/25(日)20:00 東京2020オリンピック U-24日本 vs U-24メキシコ 埼玉スタジアム2002
7/28(水)20:30 東京2020オリンピック U-24フランス vs U-24日本 横浜国際総合競技場
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Getty Images

U-24日本代表の東京五輪メンバーが6/22発表！

2021-06-22T03:45:22Z

14時からオンラインで発表

2021年6月22日（火）14時より、東京オリンピックに臨むU-24日本代表（サッカー日本男子代表）のメンバー発表が行われる。

『Goal』では注目のメンバー速報を実施する。

メンバー発表はどこで見られる？

2021-06-22T03:43:38Z

JFA TVでライブ配信

U-24日本代表の東京五輪メンバー発表は、JFA TVでライブ配信される。

JFA公式Youtubeで14時からスタートする。［ライブ配信ページはこちら

U-24日本代表｜直近の招集リスト(6月)

2021-06-22T03:41:38Z

6月強化試合のメンバー

GK
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
沖悠哉（鹿島アントラーズ）
谷晃生（湘南ベルマーレ）
鈴木彩艶（浦和レッズ）

DF
町田浩樹（鹿島アントラーズ）
旗手怜央（川崎フロンターレ）
古賀太陽（柏レイソル）
菅原由勢（AZ／オランダ）
橋岡大樹（シント＝トロイデン／ベルギー）
冨安健洋（ボローニャ／イタリア） ※6/9 負傷のため離脱
吉田麻也（サンプドリア／イタリア）※
酒井宏樹（マルセイユ／フランス）※
瀬古歩夢（セレッソ大阪）※6/9 追加招集

MF
板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
中山雄太（ズヴォレ／オランダ）
相馬勇紀（名古屋グランパス）
三好康児（アントワープ／ベルギー）
三笘薫（川崎フロンターレ）
堂安律（ビーレフェルト／ドイツ）
田中碧（川崎フロンターレ）
久保建英（ヘタフェ／スペイン）
遠藤渓太（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
食野亮太郎（リオ・アヴェ／ポルトガル）
遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）※

FW
前田大然（横浜F・マリノス）
田川亨介（FC東京）
林大地（サガン鳥栖）
上田綺世（鹿島アントラーズ）

※＝オーバーエイジ枠

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