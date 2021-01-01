U-24日本代表｜今後の試合予定
2021-06-22T03:47:05Z
大会直前に強豪スペインとも対戦
|試合日
|大会
|対戦カード
|会場
|7/12(月)19:30
|キリンチャレンジカップ2021
|U-24日本 vs U-24ホンジュラス
|ヨドコウ桜スタジアム
|7/17(土)19:20
|キリンチャレンジカップ2021
|U-24日本 vs U-24スペイン
|ノエビアスタジアム神戸
|7/22(木)20:00
|東京2020オリンピック
|U-24日本 vs U-24南アフリカ
|東京スタジアム
|7/25(日)20:00
|東京2020オリンピック
|U-24日本 vs U-24メキシコ
|埼玉スタジアム2002
|7/28(水)20:30
|東京2020オリンピック
|U-24フランス vs U-24日本
|横浜国際総合競技場
Getty Images
U-24日本代表の東京五輪メンバーが6/22発表！
2021-06-22T03:45:22Z
14時からオンラインで発表
2021年6月22日（火）14時より、東京オリンピックに臨むU-24日本代表（サッカー日本男子代表）のメンバー発表が行われる。
『Goal』では注目のメンバー速報を実施する。
メンバー発表はどこで見られる？
2021-06-22T03:43:38Z
JFA TVでライブ配信
U-24日本代表の東京五輪メンバー発表は、JFA TVでライブ配信される。
JFA公式Youtubeで14時からスタートする。［ライブ配信ページはこちら］
U-24日本代表｜直近の招集リスト(6月)
2021-06-22T03:41:38Z
6月強化試合のメンバー
GK
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
沖悠哉（鹿島アントラーズ）
谷晃生（湘南ベルマーレ）
鈴木彩艶（浦和レッズ）
DF
町田浩樹（鹿島アントラーズ）
旗手怜央（川崎フロンターレ）
古賀太陽（柏レイソル）
菅原由勢（AZ／オランダ）
橋岡大樹（シント＝トロイデン／ベルギー）
冨安健洋（ボローニャ／イタリア） ※6/9 負傷のため離脱
吉田麻也（サンプドリア／イタリア）※
酒井宏樹（マルセイユ／フランス）※
瀬古歩夢（セレッソ大阪）※6/9 追加招集
板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
中山雄太（ズヴォレ／オランダ）
相馬勇紀（名古屋グランパス）
三好康児（アントワープ／ベルギー）
三笘薫（川崎フロンターレ）
堂安律（ビーレフェルト／ドイツ）
田中碧（川崎フロンターレ）
久保建英（ヘタフェ／スペイン）
遠藤渓太（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
食野亮太郎（リオ・アヴェ／ポルトガル）
遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）※
FW
前田大然（横浜F・マリノス）
田川亨介（FC東京）
林大地（サガン鳥栖）
上田綺世（鹿島アントラーズ）
※＝オーバーエイジ枠
(C)Kenichi Arai