【決定】アトレティコ、グリーズマン獲得を発表！
3季ぶりの電撃復帰アトレティコ・マドリーは、バルセロナからFWアントワーヌ・グリーズマンを1年のレンタルで獲得。当事者が合意した場合、さらに1年間の帰還延長オプションが付帯している。
🔴⚪ #BienvenidoGriezmann— Atlético de Madrid (@Atleti) August 31, 2021
🇫🇷 @AntoGriezmann volverá a vestir nuestra camiseta tras el acuerdo alcanzado entre nuestro club y el Barcelona para su cesión.
Bienvenue, Antoine! 🤙
➡ https://t.co/NZcnFfJqp8 pic.twitter.com/nFsJIxZgSy
【決定】チェルシー、サウール加入を発表！
ルカクに続き新たなビッグネームチェルシーは、アトレティコ・マドリーからサウールを獲得。買取オプション付きの1シーズンレンタルに。
We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! ✍️#HolaSaul 🇪🇸— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 31, 2021
【決定】PSGがポルトガルの大器、ヌーノ・メンデスを獲得
✍️🆕 #WelcomeNunoMendes— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2021
❤️💙 #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔 pic.twitter.com/gMmvwBlJy7
【決定】冨安健洋のアーセナル移籍が正式決定！
プレミアリーグ初挑戦へアーセナルは8月31日、ボローニャから日本代表DF冨安健洋を獲得したことを発表した。契約期間は長期と発表されており、背番号は「18」に決まっている。推定移籍金は1900万ユーロ（約25億円）。
Welcome to The Arsenal, Takehiro Tomiyasu 🇯🇵 pic.twitter.com/trL4Wq7zXW— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2021
【決定】ポルトDFディオゴ・レイテがブラガへレンタル
ポルトは、DFディオゴ・レイテがブラガへレンタル移籍することを発表。移籍期間は1年間。
A pulsação acabou de aumentar... 😬— SC Braga (@SCBragaOficial) August 31, 2021
Diogo Leite + 🔴⚪ = 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/JbpkV5ZbLj
【決定】カルロス・ヴィニシウスがPSV加入
PSVは現地時間31日、ベンフィカからカルロス・ヴィニシウスをローン移籍で獲得したと発表した。
𝓥eni, 𝓥idi, 𝓥inícius 🇧🇷— PSV (@PSV) August 31, 2021
(Y)our new striker is here! 🎯#VooruitCarlos pic.twitter.com/Xab8m6plRM
【決定】ヤンヘル・エレーラがエスパニョールへローン移籍
マンチェスター・シティは現地時間31日、ベネズエラ代表MFヤンヘル・エレーラがエスパニョールへローン移籍することを発表した。
エレーラは2019年から2シーズンにわたりグラナダへ期限付き移籍しており、ラ・リーガでは78試合に出場していた。
😇 Aquí está nuestro Y𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹. 😈 #RCDE | #YangelHerreraPerico pic.twitter.com/FrZOdXL9pm— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 31, 2021
【決定】エメルソン・ロイヤルがトッテナム加入
右SB補強を望むスパーズが補強
バルセロナのエメルソン・ロイヤルがトッテナムに加入。契約期間は2026年まで、背番号は12に決定。
Please welcome London’s newest Royal, @Emerson_Royal22! 🙌 pic.twitter.com/M9uwTrCV2B— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 31, 2021
【決定】リース・ウィリアムズがスウォンジーへローン移籍
リヴァプールDFリース・ウィリアムズがスウォンジーへレンタル移籍。
✍️ Swansea City has completed the signing of defender @rhyswilliams01 from @LFC on a season-long loan, subject to international clearance.— Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 31, 2021
👉 https://t.co/VURMzPRoNG pic.twitter.com/AcJFDkPWBV
【決定】ルックマンがレスター加入
ライプツィヒFWアデモラ・ルックマンが、レスターへローン移籍決定。
Talented winger @Alookman_ has joined Leicester City on loan from Bundesliga side RB Leipzig, subject to Premier League approval 🙌#LookWhosSigned— Leicester City (@LCFC) August 31, 2021
【決定】レアル・マドリーがカマヴィンガ加入に合意
契約期間は2027年までの6年間
レアル・マドリーは現地時間31日、スタッド・レンヌMFエドゥアルド・カマヴィンガの移籍加入に合意したことを発表した。
契約期間は2027年6月30日までの6年間となる。
🤍 #WelcomeCamavinga 🤍— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 31, 2021
👉 @Camavinga pic.twitter.com/qECpcYxw0F
【決定】バルセロナの若手MFがライプツィヒへ
バルセロナのMFイライクス・モリバがライプツィヒに加入。クラブによると移籍金は1600万ユーロ（約20億円）とボーナス600万ユーロ（約8億円）になるという。5シーズンにわたる長期契約にサインしている。
Bienvenido, @IlaixMK! 🤙#HereWeGoMoriba #DeadlineDay pic.twitter.com/fsoGugZgtV— RB Leipzig (@RBLeipzig) August 31, 2021
【決定】レスターMFデニス・プラートがトリノへ
買取付きオプションのレンタル移籍
トリノは31日、レスター所属のベルギー代表MFデニス・プラートをレンタルで獲得したことを発表した。プラートの契約には買取オプションが付帯されている。
🔝🔥✍️ pic.twitter.com/JjnpEEvoEV— Torino FC English (@TorinoFC1906_En) August 31, 2021
【決定】ダニエル・ジェームズがリーズへ
推定移籍金は2500万ポンド（約38億円）
リーズは31日、マンチェスター・ユナイテッドからウェールズ代表FWダニエル・ジェームズを完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2026年までの5年間。推定移籍金は2500万ポンド（約38億円）となっている。
2️⃣0️⃣ @Daniel_James_97 pic.twitter.com/25qogELOIZ— Leeds United (@LUFC) August 31, 2021
【決定】フランクフルトがアタランタFWラマース獲得
レンタルで加入
フランクフルトは31日、アタランタよりFWサム・ラマースがローン移籍で加入することを発表した。契約期間は2022年6月30日まで。背番号は「9」を背負うことが決定している。
Gude, Sam Lammers! 😀— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 31, 2021
Der 24-jährige Mittelstürmer kommt leihweise von @Atalanta_BC nach Frankfurt und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.#SGE
【決定】バルセロナのレイ・マナイがスペツィアへ
バルセロナのレイ・マナイ、イタリア・セリエAのスペツィアへのローン移籍が決定。
Official. Rey Manaj leaves Barcelona to join Spezia Calcio on loan with buy option for €3m. 🤝⚪️ #DeadlineDay #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021
【決定】PSGの若手FWがRCランスへローン移籍
PSGはU-21フランス代表FWアルノー・カリムエンドが、RCランスへローン移籍することを発表した。期間は2022年6月30日まで、このローン移籍には買取りオプションは付随していない。
Sous contrat avec le @PSG_inside jusqu’en 2024, l’attaquant français Arnaud Kalimuendo est prêté au @RCLens jusqu’au 30 juin 2022. Ce prêt n’est pas assorti d’une option d’achat.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2021
Le Club souhaite à Arnaud de réaliser une très belle saison avec Lens.
【決定】トリノがスラヴィア・プラハからダヴィド・ジマを獲得
トリノは31日、チェコ1部スラヴィア・プラハからダヴィド・ジマを完全移籍で獲得した。移籍金は500万ユーロ（約6億4800万円）。
🤝 | UFFICIALE— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 31, 2021
David Zima è un calciatore del Toro! 🐂🔥
👉 https://t.co/OeGUgw9qeg#SFT pic.twitter.com/w739uMOHex
締め切りまであと8時間！
ここまでの移籍情報をおさらい
【決定】PSVのイハッタレンがユヴェントス移籍
PSVの逸材がイタリアへ
PSVは31日、モハメッド・イハッタレンがユヴェントスに完全移籍することを発表した。
イハッタレンは、そのままサンプドリアにレンタル移籍することも決定している。
Na elf jaar PSV vertrekt Mohamed Ihattaren naar @juventusfc.— PSV (@PSV) August 31, 2021
Mo, we wensen je alle goeds in Italië 🇮🇹
【決定】岡崎慎司、スペイン2部のFCカルタヘナと加入合意！
ウエスカ退団の35歳FWが新たな挑戦へ
FCカルタヘナは31日、日本代表FW岡崎慎司の加入合意に至ったことを発表した。
カルタヘナは岡崎について「国際的に豊富な経験があり、彼はスペインのサッカーを知っている」と評価。岡崎は数日中に合流し、トレーニングセッションに参加するという。
OFICIAL | Shinji Okazaki (@okazakiofficial), experiencia y gol para la delantera del FC Cartagena.https://t.co/9YtU4sTKtB#BienvenidoOkazaki pic.twitter.com/xjzH553xw5— FC Cartagena (@FCCartagena_efs) August 31, 2021
【決定】ベンフィカのルイスがヘタフェにローン移籍
ヘタフェはベンフィカに所属する22歳MFフロレンティーノ・ルイスを期限付き移籍で獲得した。
ルイスは昨季、モナコにローン移籍していた。
📢 OFICIAL | Florentino Luis nuevo futbolista del Getafe.— Getafe C.F. (@GetafeCF) August 31, 2021
¡Bienvenido a la familia azulona @Florentino_61! 🥳#FlorentinoAzulon pic.twitter.com/yUAo0JHxFV
【決定】元アーセナルのルーカス・ペレスがエルチェへ
📯 𝗙𝗶𝗰𝗵𝗮𝗷𝗲 | Lucas Pérez— Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) August 31, 2021
✍️ El delantero firma por una temporada con el #ElcheCF#BienvenidoLucasPérez 💚 pic.twitter.com/JR7mZgWPwY
【決定】ポングラチッチがドルトムントへ
ヴォルフスブルクからローン移籍で加入
ドルトムントは、ヴォルフスブルクに所属するクロアチア代表DFマリン・ポングラチッチを期限付き移籍で獲得したことを発表した。
Welcome to Dortmund, Marin Pongračić! 🇭🇷💪 pic.twitter.com/esAKJYVGh6— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 31, 2021
【決定】ブライトンがククレジャを完全移籍で獲得
久保の元同僚がイングランドへ
ブライトンは31日、ヘタフェのスペイン代表DFマルク・ククレジャを完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2026年までの5年間となる。
Albion are delighted to announce the signing of Marc Cucurella from Getafe! 🤩— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 31, 2021
🤝 @FirstTouchGames
【決定】徳島FW鈴木輪太朗イブラヒームがバレンシアへ期限付き移籍
またひとり、日本人選手が欧州へ
徳島ヴォルティスは8月31日、FW鈴木輪太朗イブラヒームがラ・リーガの名門バレンシアに期限付き移籍することを発表した。
期間は2023年6月30日まで。
【決定】C・ロナウドがマンチェスター・Uと正式契約
13年ぶりの復帰
マンチェスター・ユナイテッドは、ユヴェントスから獲得したポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドとの契約を締結したことを発表した。契約期間は2年で、1年の延長オプションが付帯している。
🔴正式契約締結😈#C・ロナウド がユナイテッドと2年＋1年OP契約を締結！— Goal Japan (@GoalJP_Official) August 31, 2021
13年ぶりに復帰🤝
🗣「ユナイテッドは、いつも僕の心の中で特別な存在であり続けた。合意が発表されてから受け取った全てのメッセージに圧倒されたよ」https://t.co/CUhRsjdXtU pic.twitter.com/IqR1Rm7ROZ
【決定】ウェスト・ハムがヴラシッチを獲得
ミランとの争奪戦を制す
ウェスト・ハムがCSKAモスクワのストライカー、ニコラ・ヴラシッチを獲得。移籍金は3000万ユーロ（約39億円）となるようだ。
Welcome to West Ham United, Nikola Vlasic! ✍️— West Ham United (@WestHam) August 31, 2021
【決定】モイゼ・ケーンがユヴェントスに復帰
Moise Kean comes home! 🏠⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfcen) August 31, 2021
✍️ https://t.co/3g52ilkgRd
#WelcomeBackMoise pic.twitter.com/WccYrkpmrF