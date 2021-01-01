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【欧州サッカー】2021-2022シーズン夏｜移籍最終日の最新情報まとめ｜注目選手の去就は？

【欧州サッカー・デッドラインデ―｜最新情報】プレミアリーグ、ラ・リーガ、セリエAなど注目の移籍ニュースを随時更新。

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deadline day 2021 summer
Getty Images

【決定】アトレティコ、グリーズマン獲得を発表！

2021-08-31T23:35:19Z

3季ぶりの電撃復帰

アトレティコ・マドリーは、バルセロナからFWアントワーヌ・グリーズマンを1年のレンタルで獲得。当事者が合意した場合、さらに1年間の帰還延長オプションが付帯している。
Antoine Griezmann, Barcelona, Atletico Madrid badge
Getty/Goal

【決定】チェルシー、サウール加入を発表！

2021-08-31T22:56:53Z

ルカクに続き新たなビッグネーム

チェルシーは、アトレティコ・マドリーからサウールを獲得。買取オプション付きの1シーズンレンタルに。
Saul-níguez
(C)Getty Images

【決定】冨安健洋のアーセナル移籍が正式決定！

2021-08-31T22:32:51Z

プレミアリーグ初挑戦へ

アーセナルは8月31日、ボローニャから日本代表DF冨安健洋を獲得したことを発表した。契約期間は長期と発表されており、背番号は「18」に決まっている。推定移籍金は1900万ユーロ（約25億円）。
tomiyasu
(C)Getty Images

【決定】ポルトDFディオゴ・レイテがブラガへレンタル

2021-08-31T20:03:57Z

ポルトは、DFディオゴ・レイテがブラガへレンタル移籍することを発表。移籍期間は1年間。

【決定】カルロス・ヴィニシウスがPSV加入

2021-08-31T19:45:10Z

PSVは現地時間31日、ベンフィカからカルロス・ヴィニシウスをローン移籍で獲得したと発表した。

【決定】ヤンヘル・エレーラがエスパニョールへローン移籍

2021-08-31T19:03:17Z

マンチェスター・シティは現地時間31日、ベネズエラ代表MFヤンヘル・エレーラがエスパニョールへローン移籍することを発表した。

エレーラは2019年から2シーズンにわたりグラナダへ期限付き移籍しており、ラ・リーガでは78試合に出場していた。

【決定】エメルソン・ロイヤルがトッテナム加入

2021-08-31T17:32:46Z

右SB補強を望むスパーズが補強

バルセロナのエメルソン・ロイヤルがトッテナムに加入。契約期間は2026年まで、背番号は12に決定。

【決定】リース・ウィリアムズがスウォンジーへローン移籍

2021-08-31T17:19:39Z

リヴァプールDFリース・ウィリアムズがスウォンジーへレンタル移籍。

【決定】ルックマンがレスター加入

2021-08-31T17:15:11Z

ライプツィヒFWアデモラ・ルックマンが、レスターへローン移籍決定。

【決定】レアル・マドリーがカマヴィンガ加入に合意

2021-08-31T16:37:42Z

契約期間は2027年までの6年間

レアル・マドリーは現地時間31日、スタッド・レンヌMFエドゥアルド・カマヴィンガの移籍加入に合意したことを発表した。

契約期間は2027年6月30日までの6年間となる。

 

Camavinga
Goal

【決定】バルセロナの若手MFがライプツィヒへ

2021-08-31T16:30:19Z

バルセロナのMFイライクス・モリバがライプツィヒに加入。クラブによると移籍金は1600万ユーロ（約20億円）とボーナス600万ユーロ（約8億円）になるという。5シーズンにわたる長期契約にサインしている。

【決定】レスターMFデニス・プラートがトリノへ

2021-08-31T16:14:12Z

買取付きオプションのレンタル移籍

トリノは31日、レスター所属のベルギー代表MFデニス・プラートをレンタルで獲得したことを発表した。プラートの契約には買取オプションが付帯されている。

【決定】ダニエル・ジェームズがリーズへ

2021-08-31T16:04:04Z

推定移籍金は2500万ポンド（約38億円）

リーズは31日、マンチェスター・ユナイテッドからウェールズ代表FWダニエル・ジェームズを完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2026年までの5年間。推定移籍金は2500万ポンド（約38億円）となっている。

【決定】フランクフルトがアタランタFWラマース獲得

2021-08-31T15:33:32Z

レンタルで加入

フランクフルトは31日、アタランタよりFWサム・ラマースがローン移籍で加入することを発表した。契約期間は2022年6月30日まで。背番号は「9」を背負うことが決定している。

【決定】バルセロナのレイ・マナイがスペツィアへ

2021-08-31T15:31:40Z

バルセロナのレイ・マナイ、イタリア・セリエAのスペツィアへのローン移籍が決定。

【決定】PSGの若手FWがRCランスへローン移籍

2021-08-31T14:13:37Z

PSGはU-21フランス代表FWアルノー・カリムエンドが、RCランスへローン移籍することを発表した。期間は2022年6月30日まで、このローン移籍には買取りオプションは付随していない。

【決定】トリノがスラヴィア・プラハからダヴィド・ジマを獲得

2021-08-31T14:09:41Z

トリノは31日、チェコ1部スラヴィア・プラハからダヴィド・ジマを完全移籍で獲得した。移籍金は500万ユーロ（約6億4800万円）。

【決定】PSVのイハッタレンがユヴェントス移籍

2021-08-31T13:34:00Z

PSVの逸材がイタリアへ

PSVは31日、モハメッド・イハッタレンがユヴェントスに完全移籍することを発表した。

イハッタレンは、そのままサンプドリアにレンタル移籍することも決定している。

【決定】岡崎慎司、スペイン2部のFCカルタヘナと加入合意！

2021-08-31T13:11:38Z

ウエスカ退団の35歳FWが新たな挑戦へ

FCカルタヘナは31日、日本代表FW岡崎慎司の加入合意に至ったことを発表した。

カルタヘナは岡崎について「国際的に豊富な経験があり、彼はスペインのサッカーを知っている」と評価。岡崎は数日中に合流し、トレーニングセッションに参加するという。

【決定】ベンフィカのルイスがヘタフェにローン移籍

2021-08-31T12:59:52Z

ヘタフェはベンフィカに所属する22歳MFフロレンティーノ・ルイスを期限付き移籍で獲得した。

ルイスは昨季、モナコにローン移籍していた。

 

【決定】ポングラチッチがドルトムントへ

2021-08-31T11:16:47Z

ヴォルフスブルクからローン移籍で加入

ドルトムントは、ヴォルフスブルクに所属するクロアチア代表DFマリン・ポングラチッチを期限付き移籍で獲得したことを発表した。

【決定】ブライトンがククレジャを完全移籍で獲得

2021-08-31T11:01:10Z

久保の元同僚がイングランドへ

ブライトンは31日、ヘタフェのスペイン代表DFマルク・ククレジャを完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2026年までの5年間となる。

【決定】徳島FW鈴木輪太朗イブラヒームがバレンシアへ期限付き移籍

2021-08-31T10:44:06Z

またひとり、日本人選手が欧州へ

徳島ヴォルティスは8月31日、FW鈴木輪太朗イブラヒームがラ・リーガの名門バレンシアに期限付き移籍することを発表した。

期間は2023年6月30日まで。

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【決定】C・ロナウドがマンチェスター・Uと正式契約

2021-08-31T09:20:26Z

13年ぶりの復帰

マンチェスター・ユナイテッドは、ユヴェントスから獲得したポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドとの契約を締結したことを発表した。契約期間は2年で、1年の延長オプションが付帯している。

【決定】ウェスト・ハムがヴラシッチを獲得

2021-08-31T09:11:12Z

ミランとの争奪戦を制す

ウェスト・ハムがCSKAモスクワのストライカー、ニコラ・ヴラシッチを獲得。移籍金は3000万ユーロ（約39億円）となるようだ。