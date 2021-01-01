U-24日本代表｜先発メンバー
2021-06-05T09:21:07Z
OA枠3人が揃ってスタメン入り
GK
23 谷晃生（湘南ベルマーレ）
DF
16 冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
19 酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
22 吉田麻也（サンプドリア／イタリア）
MF
3 中山雄太（ズヴォレ／オランダ）
6 遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
10 堂安律（ビーレフェルト／ドイツ）
11 久保建英（ヘタフェ／スペイン）
14 相馬勇紀（名古屋グランパス）
17 田中碧（川崎フロンターレ）
FW
26 上田綺世（鹿島アントラーズ）
(C)Getty images
U-24日本代表｜控えメンバー
2021-06-05T09:19:48Z
ベンチスタートとなった選手は？
GK
12 沖悠哉（鹿島アントラーズ）
24 鈴木彩艶（浦和レッズ）
DF
2 菅原由勢（AZ／オランダ）
5 町田浩樹（鹿島アントラーズ）
15 古賀太陽（柏レイソル）
20 旗手怜央（川崎フロンターレ）
27 橋岡大樹（シント＝トロイデン／ベルギー）
MF
4 板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
8 三好康児（アントワープ／ベルギー）
7 三笘薫（川崎フロンターレ）
18 食野亮太郎（リオ・アヴェ／ポルトガル）
FW
9 林大地（サガン鳥栖）
25 前田大然（横浜F・マリノス）
U-24日本代表vsU-24ガーナ代表は19:25にキックオフ！
2021-06-05T07:55:51Z
東京五輪初戦の試金石
2021年6月5日（土）に行われるU-24日本代表vsU-24ガーナ代表は19:25にベスト電器スタジアム（福岡）でキックオフする。
本記事ではスタメン、ゴール(得点)速報を実施します。
(C)Getty images
U-24日本代表vsU-24ガーナ代表｜最新情報
2021-06-05T07:49:56Z
TV放送はフジテレビ系列で中継
U-24日本代表vsU-24ガーナ代表に関する最新情報は以下の記事でも紹介している。