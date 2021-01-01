【前半開始】日本vsミャンマー
2021-05-28T10:22:36Z
勝てば2次予選突破カタールW杯アジア2次予選、日本代表vsミャンマー代表がキックオフ。
日本代表｜先発メンバー
2021-05-28T09:34:37Z
南野拓実、大迫勇也ら先発
▽GK
1 川島永嗣（ストラスブール／フランス）
▽DF
19 酒井宏樹（マルセイユ／フランス→未定）
22 吉田麻也（サンプドリア／イタリア）
5 長友佑都（マルセイユ／フランス）
▽MF
6 遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
20 板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
14 伊東純也（ヘンク／ベルギー）
7 守田英正（サンタ・クララ／ポルトガル）
10 南野拓実（サウサンプトン／イングランド）
▽FW
9 鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
15 大迫勇也（ブレーメン／ドイツ）
(C)Getty Images
日本代表｜控えメンバー
2021-05-28T09:34:07Z
久保建英はベンチから
▽GK
23 シュミット・ダニエル（シント＝トロイデンVV／ベルギー）
12 中村航輔（ポルティモネンセ／ポルトガル）
▽DF
3 室屋成（ハノーファー→ウニオン・ベルリン／ドイツ）
2 植田直通（ニーム／フランス）
16 橋岡大樹（シント＝トロイデンVV／ベルギー）
21 菅原由勢（AZ／オランダ）
▽MF
4 中山雄太（ズウォレ／オランダ）
13 橋本拳人（ロストフ／ロシア）
8 原口元気（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
11 遠藤渓太（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
17 久保建英（ヘタフェ／スペイン）
▽FW
18 浅野拓磨（無所属）
日本vsミャンマー｜最新情報
2021-05-28T08:57:59Z
日本vsミャンマーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。
W杯アジア2次予選・ミャンマー戦は19:20キックオフ！
2021-05-28T08:53:09Z
2次予選突破がかかる一戦
2021年5月28日（金）に行われるカタールW杯アジア2次予選、日本代表vsミャンマー代表は19:20にフクダ電子アリーナ（千葉）でキックオフする。
本記事ではミャンマー戦のスタメン、ゴール(得点)速報を実施します。
Getty Images