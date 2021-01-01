日本代表の先発メンバー
ベスト布陣でメダル懸かる大一番へ
GK
12 谷晃生（湘南ベルマーレ）
DF
2 酒井宏樹（浦和レッズ）
3 中山雄太（ズヴォレ／オランダ）
5 吉田麻也（サンプドリア／イタリア）
14 冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
MF
6 遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
7 久保建英（レアル・マドリー／スペイン）
10 堂安律（PSV／オランダ）
16 相馬勇紀（名古屋グランパス）
17 田中碧（フォルトゥナ・デュッセルドルフ／ドイツ）
FW
19 林大地（サガン鳥栖）
日本代表の控えメンバー
GK
1 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
DF
4 板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
13 旗手怜央（川崎フロンターレ）
MF
8 三好康児（アントワープ／ベルギー）
11 三笘薫（川崎フロンターレ）
FW
9 前田大然（横浜F・マリノス）
18 上田綺世（鹿島アントラーズ）
メキシコ代表の先発メンバー
銅メダルを懸けて再戦
GK
13 ギジェルモ・オチョア（クラブ・アメリカ）
DF
2 ホルヘ・サンチェス（クラブ・アメリカ）
3 セサル・モンテス（モンテレイ）
4 ヘスス・アングロ（アトラス）
5 ヨハン・バスケス（クラブ・ウニベルシダ・ナシオナル）
MF
7 ルイス・ロモ（クルス・アスル）
8 カルロス・ロドリゲス（モンテレイ）
17 セバスティアン・コルドバ（クラブ・アメリカ）
FW
9 エンリ・マルティン（クラブ・アメリカ）
11 アレクシス・ベガ（CDグアダラハラ）
10 ディエゴ・ライネス（レアル・ベティス／スペイン）
メキシコvs日本｜最新情報
メキシコvs日本に関する最新情報は以下の記事でも紹介している。
東京五輪・メキシコ戦は18:00キックオフ！
TV放送はNHK Eテレで全国生中継
2021年8月6日（金）に行われる東京オリンピック（五輪）3位決定戦、U-24メキシコ代表vsU-24日本代表は18:00に埼玉スタジアム2002（埼玉）でキックオフ。
本記事ではメキシコ戦のスタメン、ゴール(得点)速報を実施します。
東京五輪・3位決定戦
対戦：U-24メキシコ代表vsU-24日本代表
日程：2021年8月6日（金）18:00キックオフ
会場：埼玉スタジアム2002（埼玉）
放送予定
地上波：NHK Eテレ（18:00～20:00）
BS：なし
ネット：NHKオリンピック特設サイト