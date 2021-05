アトレティコとレアルは5月23日開催!

ラ・リーガ最終節の試合日程・キックオフ時間は以下の通り。

2021年5月22日(土)

レバンテ 2-2 カディス

2021年5月23日(日)

1:00 ウエスカ vs バレンシア

1:00 バジャドリー vs アトレティコ・マドリー

1:00 レアル・マドリー vs ビジャレアル

1:00 エルチェ vs ビルバオ

1:00 セルタ vs ベティス

1:00 オサスナ vs レアル・ソシエダ

1:00 エイバル vs バルセロナ

2021年5月24日(月)

1:30 グラナダ vs ヘタフェ

4:00 セビージャ vs アラベス

▶DAZNでラ・リーガ最終節を無料視聴!おトクな無料加入はこちら