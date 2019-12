27日に行われたプレミアリーグ第19節、ウォルヴァーハンプトンvsマンチェスター・シティは3-2でフルタイムを迎えた。開始12分でマンチェスター・CはGKエデルソンが退場となり、数的不利に追い込まれるも、2点をリード。だがウルヴスは55分から35分間だけで3ゴールを叩き込み、大逆転で勝敗が決した。

この試合では1-2で迎えた82分、バンジャマン・メンディが自陣ペナルティエリア左側でボールをキープ。イージーにクリアしなかったことから相手にボールを奪われ、そこから同点ゴールを許す要因となった。フランス代表DFは自らのボールキープが「ミスだった」と反省している。

メンディは試合後、自身のSNSで「物事が順調に進んでいるときは言葉を発することが簡単だ。だけど、ファンのみんなに迷惑をかけた時、何て言ったらいいのか難しいよ。今夜の試合で僕は大きなミスを犯した。再びトップに戻るために、今は顔を上げてベストを尽くさなくてはならない」とのメッセージを発した。

本人が反省の弁を述べたことにより、マンチェスター・Cファンからは「こういうときもある。シティのためにこれからも頑張ってほしい」、「ミスについて弁明するのはつらいと思う。こういったことを正面から語るあなたのことを尊敬する」、「引き続き頑張ろう。あなたに対するヘイターズの言葉なんて気にするな!」といった反応が相次いだ。

81分までマンチェスター・Cは数的不利の状況ながら、敵地で1-2とリードしていた。メンディにとっては自らのミスが同点ゴールの要因となり、悔やんでも悔やみきれない一戦となったようだ。

It's easy to talk when everything is going well, but it's hard to do when sh*t hits the fan... Big mistake tonight and I owe you my best for your continued support. Time to keep our heads up & keep working to come back at our best level. #comeoncity pic.twitter.com/AeyaNO2ZDV