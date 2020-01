マレーシア王者、去就注目ポドルスキの画像をSNSに投稿！

ヴィッセル神戸との契約満了が近づく元ドイツ代表FWルーカス・ポドルスキが、ジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア)のSNS上に登場した。

神戸との契約満了が今月末に迫っており、去就が注目を集めているポドルスキ。先日、母国のインドアサッカー大会に参加した際には、移籍に関しての質問に「リラックスしているんだ。良い話があるかもしれないし何もないかもしれない」と煙に巻くようにして答えつつも、残留の意思は明言しなかった。

ポドルスキの新天地候補としては、古巣のケルンやポーランド、MLS、メキシコ、ブラジル、そしてマレーシアのクラブからの関心がドイツ紙により取り沙汰されている。

そんななか、ジョホールのTwitter公式アカウント(@OfficialJohor)は「ポドルスキがハウスにいる!」との投稿に画像を添付。ポドルスキがピッチを歩いている様子などが確認できる。果たして、ポドルスキは新天地を決めたのだろうか。

なお、6連覇中のマレーシア王者であるジョホールは、今シーズンのAFCチャンピオンズリーグ(ACL)にも出場。G組に入っており、2月12日に行われる初戦では神戸と対戦する。

PODOLSKI IN THE HOUSE!



More photos at https://t.co/Uugx3SzgHK#JDT#LuaskanKuasamuJohor pic.twitter.com/oLeNIVdU8j