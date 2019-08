「ポグバ、出て行け」マンチェスター・U練習場で何者かが落書き…

マンチェスター・ユナイテッド退団の可能性が伝えられるMFポール・ポグバに対し、一部の心無いファンは怒りを溜め込んでいるようだ。

今夏の去就が騒がれてきたポグバ。自身も「新たな挑戦を望んでいる」と語ったこともあり、様々な噂が浮上してきた。中でもレアル・マドリーへの移籍が継続的に伝えられており、ジネディーヌ・ジダン監督とは相思相愛のため、実現の可能性が最も高いと言われている。

そんな去就に注目が集まるフランス代表MFだが、開幕したプレミアリーグで第3節まで全試合にフル出場。チェルシーとの開幕戦では見事な2アシストを記録するなど、4-0の快勝に大きく貢献していた。

しかし、一部ファンはポグバへの不満を溜め込み、そしてそれを行動に移してしまっている。マンチェスター・Uのトレーニング施設の入り口にある看板に、何者かが赤いスプレーで「POGBA OUT(ポグバ、出て行け)」と落書きを行った。この画像はSNSを中心に広く拡散されている。

