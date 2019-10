ブルガリア監督の「人種差別は聞こえなかった」発言が波紋…イングランド選手は怒り

ブルガリア代表のクラシミール・バラコフ監督の発言に、イングランド代表選手が怒りの反応を見せた。

14日に行われたEURO2020予選のブルガリアvsイングランド。ブルガリアサポーターは2011年に対戦した際にイングランドの黒人選手に対して人種差別的行為を行い、また今年6月のコソボ代表戦でも同様の行為を行ったことが確認されており、イングランド側は試合放棄する可能性も話し合うなど、相手サポーターの行動に警戒心を強めていた。

しかし、14日の試合でもブルガリアサポーターの人種差別チャントが発生。試合は二度にわたって中断された。その後、主審がイングランドのギャレス・サウスゲート監督、主将ハリー・ケインらと話し合った結果再開され、イングランドが6-0と大勝している。

二度目の中断の際には、ブルガリアの主将イヴェリン・ポポフがサポーターの前に1人立ち向かい、差別的行為をやめるように訴えている。しかし、バラコフ監督は試合後に「本当に起きたと判明したならば、申し訳ない。だが、私にはチャントは聞こえなかった。審判が試合を止めたが、その行動はブルガリアファンだけでなくイングランドファンも行っていたと言わざるを得ない」と、コメントした。

すると、この発言にイングランド選手が反応。トレント・アレクサンダー=アーノルドは自身のSNSで、英『BBC』のバラコフ監督のコメントを伝える記事を引用し、怒りを見せた。

「この男は本当にこう言っているの? 昨夜のチームの一体感は信じられないものだったが、何が起きたかを無視することはできない。人種差別はやめなければいけないんだ」

なお、ブルガリアのボイコ・ボリソフ首相は自身のSNSで、「スタジアムでの一部ファンの行動を強く非難する。ブルガリアは世界で最も寛容な国家の1つであり、異なる民族および宗教的背景を持った人々が平和に共存している。ブルガリアが人種差別と関連付けられることは受け入れられない」と、強いメッセージを送った。また『UEFA』は、ブルガリアに対して処罰を与えることを発表している。

