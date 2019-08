「フットボールには大きな借りがある」デレ・アリが明かす大きな挫折と掲げる夢／インタビュー

ついに待ちに待った欧州のシーズンが始まった。

プレミアリーグでは昨季王者のマンチェスター・シティやリヴァプールら上位クラブが白星でスタート。昨季は4位、チャンピオンズリーグでは準優勝と、成長を続けるトッテナムも昇格組のアストン・ヴィラを相手に3-1と逆転勝利を飾った。第2節も王者マンチェスター・シティを相手に2-2とドローを演じている。

ハリー・ケインやクリスティアン・エリクセンといった既存戦力に加え、タンギ・エンドンベレといった新戦力が噛み合いつつあるスパーズ。『Goal』では、開幕前に主力選手の一人、デレ・アリに独占インタビューを実施した。ここまで開幕2試合は欠場しているものの、今季のキーマンの一人となることは間違いない。掲げる大きな夢や今季の意気込み、そして注目のゴールセレブレーションなどについて話を聞いた。

(インタビュー=フロリアン・メズナー/Florian Mesner)

――まずは、お時間いただきありがとうございます。昨季はチャンピオンズリーグで素晴らしい成績を残し、その後に迎える今シーズンの個人的な目標を教えてください。

やることは毎年変わらないよ。とにかく、さらに成長した姿を見せるだけだ。プレミアリーグでもチャンピオンズリーグでも、代表でもその姿勢は変わらない。そしてそのことは、個人としてだけでなくチームとしても重要だと思うよ。現状に満足することはない。前に進み続けてさえいれば、成功に近づいていくはずだからね。

――今シーズンのチーム内競争は激しいですね。いい選手がたくさんいますし、エンドンベレの加入もありました。自分自身はどこでプレーすると考えていますか? それと、一番好きなポジションはどこか教えてください。

こういう言葉は定番すぎるかもしれないけど、トッテナムのように素晴らしい選手をたくさん抱えたチームの中でなら、どこでも喜んでプレーして、チームに貢献したいと思っているよ。とは言っても、僕がゴールやアシストを得意としているのは知っているだろう? だから必要とされれば、攻撃的なポジションがいいね。楽しんでプレーができそうだ。だけどゲームの状況によってもポジションは変わると思うよ。高い位置でラインの間にスペースを見つけることもあれば、低い位置でボールに関与したほうがいいときもある。だから、中盤であればどこでも喜んでプレーするよ。

✍️ We are delighted to announce the signing of Tanguy Ndombele from Olympique Lyonnais.



🇫🇷 The France international central midfielder has signed a contract with the Club until 2025.#WelcomeTanguy ⚪️ #COYS pic.twitter.com/5GhqGi1q5g