ピケ＆ビダルがポーカー大会で計5000万円超荒稼ぎ！「全額勝負はPKのよう」

バルセロナの2選手がポーカーの大会に参戦して好成績を残していたようだ。『Poker News』が伝えている。

ポーカー愛好家として知られるDFジェラール・ピケとMFアルトゥーロ・ビダル。この2選手は5-2で勝利したリーガ・エスパニョーラ第2節レアル・べティス戦の翌日、26日にバルセロナで行われたヨーロピアン・ポーカー・ツアーという高レベルな大会に参加した。

計70名が参加するなかで、ビダルは13万4460ユーロ(約1580万円)を獲得して5位という順位でフィニッシュ。そして、そのさらに上を行ったのがピケだ。ワールドカップ制覇も経験したスペイン代表DFは、なんと35万2950ユーロ(約4140万円)を集めて2位で大会を終えた。

優勝した同郷のフアン・パルド氏はバルセロナのスタープレーヤーたちとの対戦に、「ピケとビダルと一緒になったあのテーブルで、私は子供のようだった」と振り返っている。

また、ピッチ上でも闘志をむき出しにするプレーが特徴的なビダルは、ポーカーでも大胆な攻撃を持ち味とするようで「サッカーととてもよく似た感じだ。オールイン(全額勝負)ですべてのチップを投入すると、PKのようになる」と語った。

Congratudolences to @3gerardpique, the Spanish defender had a great run in the #EPTBarcelona €25K HR, finishing second for €352,950.

He was denied the title by @JuanMalakastyle (pictured) who picks up €491,600 and the trophy. pic.twitter.com/MmG870LwHj